Muratpaşa Öykü Ödülleri'nin sahipleri belli oldu

ANTALYA, () - MURATPAŞA Belediyesi'nin bu yıl 3'üncüsünü düzenleyeceği Antalya Edebiyat Günleri kapsamında verilen 'Muratpaşa Öykü Ödülleri' sahipleri belli oldu.

Muratpaşa Belediyesi'nin 26 - 29 Nisan tarihlerinde düzenleyeceği 3. Antalya Edebiyat Günleri kapsamında Özcan Karabulut, İbrahim Karaoğlu, Ayşegül Tözeren, Belma Fırat, Ercan Yılmaz'dan oluşan seçici kurul, 1 Ocak - 31 Aralık 2017 tarihleri arasında yayınlanmış öykü kitapları arasında yaptığı değerlendirmenin sonuçlarını açıkladı.

KAMÇILAMA MESAFESİ

Öykünün toplum yaşamındaki yerini güçlendirmek amacıyla verilen Muratpaşa Öykü Ödülleri'nde 'En İyi Öykü Kitabı' ödülüne 'Kamçılanma Mesafesi' kitabıyla Zeynep Uzunbay değer görüldü. Seçici kurul, İzmir Menemen'de çöp fabrikasının etrafında yaşayan, göçle gelmiş emekçi kadınların yaşamlarından yola çıkan 13 öykünün yer aldığı kitaba ilişkin değerlendirmesinde Uzunbay'ın 'nehirleri tersten akıtmak için mücadele eden, kaderine razı olmayan kadın karakterleri öykülerinde başarılı bir biçimde kurduğunu' ifade etti.

EV YAPIMI HÜZÜNLER

'En İyi İlk Öykü Kitabı' ödülü ise 'Ev Yapımı Hüzünler' ile Oğuzhan Yeşiltuna'nın oldu. Kurul, yaptığı değerlendirmede Yeşiltuna'nın 'kurgu ile metnin görselliğini birlikte örüp kentin görünmezleri haline gelen işçileri günümüz öykücülüğüne başarılı şekilde taşıdığı' için ödüle değer görüldüğünü açıkladı.

27 NİSAN GECESİ TAKDİM EDİLECEK

Edebiyatın öykü dalında 2017'nin en iyilerine ödülleri, 27 Nisan Cuma gecesi düzenlenecek geceyle takdim edilecek. Muratpaşa Belediyesi Kültür Salonu'nda Dolunay Obruk'un sahne alacağı gecede ayrıca Antalya Edebiyat Günleri'nde bu yıl 'Onur Ödülü'ne değer görülen İnci Aral, Ahmet Telli ve Adnan Özyalçıner'e de ödülleri verilecek.

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