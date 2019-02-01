Muratpaşa'nın yardım eli

ANTALYA, () - MURATPAŞA Belediyesi, iki gözü görmemesine rağmen sokak toplayıcılığı yaparak ailesi ve cezaevindeki oğluna bakan 88 yaşındaki Hasan Başdaş'a yardım elini uzattı. Belediye ekipleri Başdaş'ın Güzelbağ Mahallesi'ndeki evine giderek ev eşyası, kuru gıda yardımında bulundu.

Muratpaşa Belediyesi, 5 yıl içinde, 4 bin 94 kişiye günlük sıcak yemek ulaştıran, 3 bin 46 kişiye kuru gıda yardımında bulunan Aşevi, 19 bin 177 kişiye giysi ve eşya yardımında bulunan Sosyal Yardım Merkezi'yle “Zor durumdayım" diyen her Muratpaşalı'ya yardım elini uzatıyor. Muratpaşa Belediyesi, ilerleyen yaşı ve görmeyen gözlerine rağmen sokak toplayıcılığı yaparak geçimini sağlayan Hasan Başdaş ve ailesine ulaştı. Güzebağ Mahallesi'nde oturan Başdaş'la görüşen Muratpaşa Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, içinde koltuk takımı ve yatağın da bulunduğu ev eşyalarını teslim etti. Bununla birlikte aileye kuru gıda ve nakdi yardımda da bulunuldu. Aileye Belediye Aşevi'nden günlük sıcak yemek de sağlanacak. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri de Başdaş ailesinin evinde incelemelerde bulunarak onarım ve tadilat için çalışmalara başladı.

FOTOĞRAFLI