Muratpaşa'nın halk çamaşırhaneleri

ANTALYA, () - MURATPAŞA Belediyesi'nin, Antalya'nın sosyo kültürel imkanları en kısıtlı mahallelerinden Zeytinköy ve üniversite öğrencilerinin yoğun yaşadığı Meltem'in yanı sıra Kızıltoprak Sosyal Yardım Merkezi içinde bulunan halk çamaşırhanelerinden 5 yılda 9 bin 742 kişi yararlandı.

Muratpaşa Belediyesi'nin Antalya'nın sosyo-ekonomik imkanları en kısıtlı mahallelerinden Zeytinköy'de bulunan çamaşırhanesi Zeytinköy Eğitim Destek Kursu binasının içinde yer alıyor. Ayrı bir girişi bulunan çamaşırhanenin çalışanları da mahallede yaşayan kişilerden seçildi. Zeytinköy Halk Çamaşırhanesi, sadece kendi mahallesine değil Kızıltoprak, Kızılarık, Gebizli ve Doğuyaka gibi çevre mahallelere de hizmet veriyor. Çamaşırhanenin kapıları başka ilçelerden gelenlere de açık.

FAKİRLER MUHTAÇLAR GELİYOR

Ev tipi çamaşır makinelerinin bulunduğu halk çamaşırhanesini 4 yıldır kullandığını belirten Ergül Yağlı, haftada en az 2 gün evde kirli ne varsa toplayıp buraya geldiğini söyledi. Kızılarık Mahallesi'nde oturan Yağlı, “Buraya hep fakirler, muhtaçlar geliyor. Ümit Uysal'a çok teşekkür ederim" dedi. Zeytinköy ya da resmi adıyla Yeşildere Mahallesi sakinlerinden Gülşen Akyıldız da evde biriken çamaşırları için sürekli halk çamaşırhanesine gelenler arasında. Maddi durumunun çok düşük olduğunu ifade eden Akyıldız, “Böyle bir hizmet mahallemize geldiği için Başkanımız Ümit Uysal'a çok teşekkür ediyorum. Başkanımızdan Allah bin kere razı olsun, bizi düşündüğü için" diye konuştu.

MELTEM HALK ÇAMAŞIRHANESİ

Muratpaşa Belediyesi'nin halk çamaşırhanesinin bulunduğu bir diğer mahalle ise Meltem. Akdeniz Üniversitesi'nin hemen karşısında yer alan mahallede çok sayıda üniversite öğrencisi oturuyor. Mahallede, kentin en büyük sağlık kurumlarından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi de yer alıyor. 9 çamaşır makinesi ve 2 de kurutma makinesinin yer aldığı çamaşırhanede ütü imkanı da bulunuyor. Meltem Halk Çamaşırhanesinde ayrıca küçük bir kitaplık yer alıyor.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, halk çamaşırhanelerinin 2015'te Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin, yerelleştirilmesi açısından önemli bir proje olduğunu söyledi. Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin 17 başlıkta toplandığını belirten Başkan Uysal, yoksulluk ve açıkla mücadele gibi başlıkların yanı sıra, sağlıklı bireyler, temiz ve sıhhi koşullar ve eşitsizliklerin azaltılması gibi halk çamaşırhaneleri projesiyle doğrudan ilişkili konu başlıkları da bulunduğunu söyledi. Uysal, "Halk çamaşırhanelerimizi, 2018 sonu itibariyle 9 bin 742 komşumuz kullanmış. Toplam yıkama sayısı ise 21 bin 881" diye konuştu.

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