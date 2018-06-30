Muratpaşa'nın gururu Melisa Duru

ANTALYA, () - MURATPAŞA Belediyesi'nin eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik hizmete açtığı Eğitim ve Bilgi Merkezi öğrencisi Melisa Duru, Liselere Geçiş Sınavı'nda (LGS) 413.37 puanla yüzde 1.5'luk dilime girme başarısı gösterdi.

Muratpaşa Belediyesi'nin TEOG'da yüzde 100'lük başarılara imza atan Ermenek, Zeytinköy ve Memurevleri mahallelerinde bulunan Eğitim ve Bilgi Merkezleri bu yıl ilk kez uygulanan LGS'de de başarısını sürdürdü.

3 YILIN EN BAŞARILISI

Eğitim ve Bilgi Merkezleriyle sınava hazırlanan 127 öğrenci 2 Haziran'da yapılan sınavda ter dökerken Ermenek Eğitim ve Bilgi Merkezi'ne devam eden Melisa Duru, sınavda 413.37 puanla yüzde 1.5'luk dilime girme başarısı gösterdi. Melisa, bu sonuçlarla bu yıl 3'üncü sınav deneyimini yaşayan Eğitim ve Bilgi Merkezlerinin de en başarılı öğrencisi oldu.

HEM EĞLENDİK HEM ÇALIŞTIK

Güzeloba Ortaokulu öğrencisi Melisa, tercih öncesi Ermenek Eğitim ve Bilgi Merkezi öğretmenlerini babası Ceyhan Duru ve annesi Olga Duru'yla ziyaret etti. Öğretmenleriyle bir süre yapacağı tercihler hakkında konuşan Melisa, başarısında Ermenek Eğitim Bilgi Merkezi ve okulunda uygulanan etütlerin çok yararı olduğunu söyledi. Ermenek Eğitim ve Bilgi Merkezi'ne 7'nci sınıfın yaz tatilinde başladığını belirten Melisa, daha yaz ayında 8'inci sınıf konularına hazırlanmaya başladıklarını anlattı. Melisa, “Hem eğlenceli aktiviteler vardı hem de ders çalışıyorduk. Burası ikisini bir arada yürütebilen bir merkez" dedi.

Sınav yılında da devam ettiği merkezin konu anlatımlarıyla birlikte test çözme pratiğini çok iyi bütünleştirdiğini belirten Melisa, “Günde bir dersten 50 - 60 civarı soru çözerken ders tekrarı da yapıyorduk. Buradaki günlerim güzel geçti. Hem öğretmenlerimizle eğlenebildik hem de sorularımıza cevap bulduk. Ders çalıştık" diye konuştu.

'ÇOK MEMNUN KALDIK'

Turizm sektöründe çalışan baba Ceyhan Duru, Ermenek Eğitim ve Bilgi Merkezi'yle tanışmalarının arkadaş tavsiyesiyle olduğunu söyledi. Arkadaşlarının merkezin Melisa'nın geleceğinde çok faydalı olacağına inandıklarını için tavsiyede bulunduğunu aktaran Başkan Uysal, “Buraya başladıktan sonra Melisa, 'Keşke her gün burada olsak' diyecek şekilde merkezi sevdi. Biz de öğretmenler ve Muratpaşa Belediyesi'nin aktivitelerinden çok memnun kaldık. Melisa da bunun karşılığını başarısıyla gösterdi" diye konuştu.

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