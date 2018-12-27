Muratpaşa'nın Fen İşleri, fabrika gibi

ANTALYA, () - MURATPAŞA Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nde, 4 yılda 4 bin 309 aracın bakım ve onarımı yapıldı. Müdürlüğe bağlı Makine İkmal Servisi, son olarak kardeş kent Isparta'nın Aksu ilçesinde belediyeye ait iş makinelerinin onarımını gerçekleştirdi.

Muratpaşa'da belediyeye ait otomobiller, kamyonlar ve iş makinelerinin bakım ve onarımı, Fen İşleri Müdürlüğü'nün Makine İkmal Servisi'nde gerçekleştiriliyor. Böylece belediyenin ilgili bütçe kaleminde önemli oranda tasarruf sağlayan Muratpaşa Belediyesi, yaklaşık 4 yıl içinde 4 bin 309 bakım ve onarım işlemi gerçekleştirdi. Muratpaşa Belediyesi Makine İkmal Servisi, belediye araçlarıyla birlikte kardeş kentlere de bu alanda destek veriyor. Isparta'nın Aksu ilçesinde belediye ait iş makinelerinin bakım ve onarımı yeni yıl öncesi gerçekleştirildi.

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