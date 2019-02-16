Muratpaşa Meclisi, Kırcami için olağanüstü toplandı

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, () - MURATPAŞA Belediye Meclisi, Kırcami'de tapu tescil işlemlerinin yapılabilmesi için idari sınırlarda değişikliğe gidilmesine yönelik olağanüstü toplandı.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın çağrısıyla belediye meclisi, Kırcami için olağanüstü toplandı. Muratpaşa Belediyesi Kültür Salonu'ndaki tek maddelik meclis toplantısında CHP grubu, Kırcami planlaması içinde kalan Tarım, Güzeloluk, Yeşilova, Zümrütova mahallelerinin tamamı, Çağlayan ve Fener mahallelerinin bir kısmına ilişkin tapu tescil işlemlerinin yapılabilmesi için idari sınırlarda değişikliğe gidilmesi gerektiğine yönelik teklif sundu.

TAPULARIN KISA ZAMANDA DAĞITILMASI GEREKİYOR

CHP Grup Sözcüsü Hüseyin Sarı, zaman kaybetmeden vatandaşların tapularının dağıtılmasını istediklerini söyledi. 5 yıldır özenli çalışmanın sonuna geldiklerini belirten Sarı, görevin Tapu Müdürlüğü'ne geçtiğini aktardı. Sarı, "En kısa zamanda tapuların dağıtılması gerekmektedir" dedi.

AK PARTİ GRUBU KARARI DESTEKLEDİ

Ak Parti Grup Sözcüsü Mehmet Altınsoy da karara destek verdiklerini söyledi. Yılan hikayesine dönen Kırcami imar sorununun bu adımlarla sonuçlandığını belirten Altınsoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in de planlamada önemli katkı sunduğunu kaydetti.

UYSAL: KAYBEDECEK BİR DAKİKA BİLE YOK

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal da herkesin katkısı ile bir yere geldiklerini söyledi. Zor bir işin üstesinden geldiklerini kaydeden Uysal, sıkıntılı halleri atlattıkları dile getirdi. Uysal, "Son davada olumsuz kararla karşılaşmıştık. Hayal kırıklıkları yaşanmıştı ama nihayetinde işin sonuna gelmiş gibi görünüyoruz. Davalar devam edecektir ama biz de mücadelemizi sürdüreceğiz. Bir dakika bile kaybetmemek için cumartesi gününe olağanüstü meclis koyduk. İşin başından beri azimli davrandık. Son dava sürecinde siyasi temsilcilerin ihtimale dayalı söylediği sözler, tepki çekti ama siyasetin görevi budur. Siyaset bunu söylemezse belki de olumlu mücadele edenler bu kadar rahat hareket edemez" dedi.

Oturum sonunda CHP, Ak Parti ve İYİ Parti'nin 'evet' oylarıyla karar oy birliğiyle meclisten geçti.

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