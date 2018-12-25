Muratpaşa ışıl ışıl

ANTALYA, () - MURATPAŞA Belediyesi, yeni yıl öncesi Erdal İnönü Kent Parkı başta olmak üzere Muratpaşa Kent Meydanı'nı kırmızı beyaz ledlerle ışıklandırdı.

Muratpaşa'da yeni yıl heyecanı Kent Meydanı'nda hafta sonu açılan Yeni Yıl Çarşısı'yla erken yaşanmaya başlanırken falez kıyı bandında yer alan kent parkı da kırmızı beyazlı ışıklarla süslendi. Erdal İnönü kent parklarında ağaçlar led ışıklarla kaplanırken, Muratpaşa Belediyesi hizmet binası ve Kent Meydanı da LED'lerle donatıldı. Antalyaspor'un renkleriyle yapılan yılbaşı ışıklandırmasıyla akşam saatlerinde parklar ve kent meydanı bambaşka bir görünüme büründü.

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