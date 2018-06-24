Muratpaşa'dan engelli vatandaşa akülü sandalye

ANTALYA, () - MURATPAŞA Belediye Başkanı Ümit Uysal, geçirdiği trafik kazası sonrası tekerlekli sandalyeyle yaşamak zorunda kalan Süleyman Uysal'a (47) yeni akülü tekerlekli sandalyesini teslim etti.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Alanya'da yaşayan ve 19 yıl önce geçirdiği trafik kazasında yürüme yetisini kaybederek tekerlekli sandalyeyle yaşamak durumunda kalan Süleyman Uysal'ın isteğini geri çevirmedi. Evli ve 1 çocuk babası Uysal, 7 yıldır kullandığı sandalyesinin sürekli arızalanması nedeniyle gündelik hayatta çok zorluk çektiğini belirterek Muratpaşa Belediyesi'ne başvurdu.

Başvurusu olumlu bulunan Süleyman Uysal'a yeni sandalyesi Alanya'daki evinde Başkan Ümit Uysal tarafından teslim edildi. Başkan Uysal, "Hayatı kolaylaştıysa ne mutlu bize. Muratpaşa Belediyesi olarak engellilerle ilgili çok etkin bir çalışma yürütüyoruz. 7/24 engellilere hizmet gönderen bir belediyeyiz" dedi. Yeni sandalyesine kavuşan Süleyman Uysal ise Başkan Uysal'a gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür etti.

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