Muratpaşa'dan altyapı çalışmaları

ANTALYA, () - MURATPAŞA Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Dutlubahçe Mahallesi'nde asfalt çalışması yaptı.

Mevsimin en soğuk günlerini yaşayan Antalya'da, Muratpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, cadde ve sokak yenileme çalışmalarına devam ediyor. Yılın son haftası Dutlubahçe Mahallesi'nde 2'nci etap çalışmalara başlayan ekipler, mahallede son rötuşları gerçekleştiriyor. Mahallede, birinci etap çalışmalarında 3 bin 649 metrekare kaldırım, 6 bin 376 ton sıcak asfalt çalışması gerçekleştiren Muratpaşa Belediyesi, 2'nci etap çalışmalarına geçen yıl kasım ayının ortalarında başladı. Yaklaşık 11 bin nüfusa sahip mahallede çalışmalar, Gazi Bulvarı'na paralel uzanan 761 Sokak'tan başladı ve yılın son gününde 755 ve 765 sokaklarda çalışmalar gerçekleştirildi. 11 bin 340 ton asfalt serimi gerçekleştiren çalışmalarda son düzenlemeler soğuk havaya rağmen devam ediyor.

Dutlubahçe Muhtarı İmirgi, kendi demlediği çayı mahallede çalışan ekiplere ikram ederek teşekkür etti.

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