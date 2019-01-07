Muratpaşa'dan 265 kilometre sıcak asfalt

ANTALYA, () - MURATPAŞA Belediyesi, 52 mahallede 264 kilometre sıcak asfalt çalışması yaptı.

Muratpaşa Belediyesi, Antalya'nın en eski yerleşim yerlerine sahip ilçenin cadde ve sokaklarında yenileme projesini hayata geçirdi. Çalışmalar, tarihi Kaleiçi'nin 4 mahallesi Kılıçaslan, Tuzcular, Selçuk ve Barbaros hariç ilçedeki diğer 52 mahallesinde gerçekleştirildi. Doğalgaz, elektrik, kanalizasyon, yağmur suyu drenaj ve yüksek hızlı internet gibi altyapı çalışmaları tamamlanan mahallerde eskiyen, bozulan asfalt tamamen kazınarak caddeler, sokaklar yepyeni asfaltla kaplandı. Bu süreçte kendi asfalt üretim tesisini de kuran ve 468 bin 356 tonluk üretim gerçekleştiren Muratpaşa Belediyesi, ilçede 264 kilometre 255 metre Avrupa standartlarında asfalt çalışması yaptı.

Bu çalışmalarda Muratpaşa Belediyesi, 546 bin 255 ton asfalt malzeme kullanırken Bahçelievler, Bayındır, Güvenlik, Memurevleri, Meltem, Sedir, Şirinyalı, Soğuksu, Varlık, Yenigün, Yıldız mahallelerinin tüm cadde ve sokakları yenilendi. Asfalt çalışmalarıyla birlikte 229 bin 697 metrekare kaldırım çalışması gerçekleştirdi.

2019'DA HIZ KESMİYOR

Muratpaşa Belediyesi'nin 2019 yılı çalışmaları ise 14 Ocak Pazartesi Etiler Mahallesi'nden başlayacak. Halen Dutbulahçe Mahallesi'nde çalışan Muratpaşa Belediyesi ekipleri; Etiler Mahallesi'nde yaklaşık 7 kilometre uzunluğundaki 12 sokağı 3 Şubat'ta tamamlaması planlanıyor. Yılın ilk 3 ayına ilişkin çalışma takvimi uyarınca Etiler'in ardından çalışmalar Kızılarık Mahallesi'nde devam edecek. Kızılarık'ta 1'inci etap çalışmasına 23 sokak alındı.Yaklaşık 11 kilometrelik yolun asfaltının yenileceğini çalışmanın 1 ayda tamamlanması hedefleniyor. 4 Mart'ta ise Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bu kez Konuksever Mahallesi'nde çalışmalara başlayacak. Yaklaşık 5 kilometre uzunluğundaki 13 sokak 13 gün içinde asfaltlanacak ve ekipler 11 Mart'ta Cumhuriyet Mahallesi'nde iş başı yapacak. 7 Nisan'da kadar Cumhuriyet Mahallesi'nde çalışacak ekipler, 33 sokakta asfaltlama çalışması gerçekleştirecek.

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