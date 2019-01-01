Muratpaşa'dan 14 bin 777 evde bakım hizmeti

ANTALYA, () - MURATPAŞA Belediyesi, geçen yıl 14 bin 777 kez evde bakım hizmeti sundu.

Muratpaşa Belediyesi, kurduğu sosyal hizmet ağı ile ilçede yaşayan ve ihtiyacı olan herkese el uzatıyor. Muratpaşa Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Evde Bakım Birimi, sadece 2018 yılında, 14 bin 777 kez evde bakım hizmeti sundu. Muratpaşa Belediyesi Evde Bakım Birimi, doktor muayenesinden hemşire bakımına, berber ve banyo gibi temizlik işlemlerine varana kadar pek çok alanda hizmet sunuyor. Evde Bakım Birimi, 1418 kez doktor muayenesi, 3 bin 53 kez hemşire ziyareti, 1210 kez hasta bakımı, 1581 kez berber ve banyo, 1993 kez ambulansla, 940 kez de Engelsiz Taksi ile nakil hizmeti sundu. Evde Bakım Birimince 4 bin 582 konuta da, gelen başvuru üzerine evde bakım için gidildi.

Sosyal hizmetlerde ana ilkenin sürdürülebilirlik ve eşitlik olması gerektiğini kaydeden Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, “Muratpaşamız'da bunu başardık. Sosyal kreşlerimiz, destek eğitim merkezimiz ve MURGEM, eğitimdeki eşitsizliği ortadan kaldırmak için hizmet sunuyor. Yaşlıevlerimizde kıdemli komşularımız, Al Yazma ve Kadın Danışma Merkezlerimiz kadın komşularımıza hizmet veriyor. Evde Bakım Birimimiz de ihtiyaç duyan, talep eden komşularımıza hizmet sunuyor. Hayata daha geniş perspektifte, olumlu yönde etki etmeye çalışıyoruz" dedi.

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