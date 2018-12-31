Muratpaşa'da yeni yıl partisi

ANTALYA, () - MURATPAŞA Belediyesi, Kent Meydanı'nda düzenlediği yeni yıl partisinde suni kar yağdırıldı.

Hediyelik eşya satıcılarından meyve ve sebzecilere kuruyemişçilere ve şarküteriye 50 esnafının yer aldığı Muratpaşa Belediyesi Yeni Yıl Çarşısı; özel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Hoşaf, pekmez gibi lezzetlerin katılımcılara ikram edildiği Yeni Yıl Çarşısı'nda, yılbaşı partisi düzenlendi. Etkinlik sırasında; yan flütte Buket Karaosmanoğlu'nun, gitarda Halil İbrahim Ekmekçi'nin gitar ve ritmde Ezgi Topuz Çakır'ın olduğu grupta dinleti sundu. Etkinlikte genciyle yaşlısıyla, yerlisiyle yabancısıyla binlerce kişi, alana püskürtülen kar ve köpük eşliğinde eğlendi.

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