Muratpaşa'da Sabahattin Ali'ye saygı gecesi

ANTALYA, () - BELGESEL yapımcısı Nebil Özgentürk'ün, Türk edebiyatının usta kalemlerinden Sabahattin Ali'nin Kırklareli'nin Istranca dağlarında öldürülmesinin izini sürdüğü 'Kayıp Kemiklerin İzinde: Bir Sabahattin Ali Trajedisi' belgeseli Antalya'da seyircisiyle buluştu.

Muratpaşa Belediyesi Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde 'Muratpaşa'da Sanat Var' etkinlikleri kapsamında gerçekleşen gösterim için salon tamamen doldu. Belgesel gösterimi ve ardından Sabahattin Ali şarkıları için ilk kez bir araya gelen Soner Olgun ve piyanist Burçin Büke konserini Belediye Başkanı Ümit Uysal eşi Ümran Uysal'la birlikte izledi.

SANATA VE SANATÇIYAN İNAN BAŞKAN

Belgeselin ardından Nebil Özgentürk, 65'inci gösterimi Antalya'da gerçekleştirdiklerini belirterek, "Koltuğumun altına aldım bu belgeseli dolaşıp duruyorum. 21 yıldır belgesel yapıyorum ama bir seyirci olarak en çok etkilendiğim belgesel bu oldu" dedi.

Kuyucaklı Yusuf, İçimizdeki Şeytan, Kürk Mantolu Madonna gibi Türk edebiyatının köşe taşı romanlarına imza atan Sabahattin Ali için adeta bir saygı duruşunu olan gecede Başkan Uysal, dünyada demokratik değerlerin, hümanizmanın, sanatın ve estetiğin hızla gerilediğini söyledi.

Başkan Uysal, "Ortadoğu coğrafyasında Atatürk'ün aydınlanma devrimleriyle bir çiçek gibi açan Türkiye'mizi belli seviyelerde tutamıyor, taşıyamıyoruz. Ama Muratpaşa'mızda tersine bir süreci yaşıyoruz. Bütün mahallerimizle, insanlarımızla birbirini seven sayan ve anlayan, yüksek kalitede daha demokratik, daha empatik ve daha uygar bir ilçe olduğumuzu düşünüyorum. Ve bunun bütün dünyaya yayılmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

FİLİZ ALİ'YE TELEFON BAĞLANTISI

Konuşmaların ardından Nebil Özgentürk, belgeselde, Sabahattin Ali'nin izini birlikte sürdüğü yazarın kızı Filiz Ali'yle sahneden telefon bağlantısı yaptı.

Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde Sabahattin Ali'ye saygı gecesi, Soner Olgun ve Burçin Büke'nin Sabahattin Ali şiirlerinden bestelenen Zülfü Livaneli'den Sezen Aksu ve Nükhet Duru gibi sanatçıların seslendirdiği şarkıları yeniden yorumladıkları konserle devam etti. 'Leylim Ley', 'Ben Sana Vurgunum', 'Dağlar', 'Aldırma Gönül' gibi birçok parçaya salonu dolduran sanatseverle de eşlik ederken gecenin sürprizi ise Başkan Uysal'dan geldi.

Başkan Uysal, Soner Olgun ve Burçin Büke'yle birlikte Drama Köprüsü'nü seslendirirken şarkının sonunda ekibe, Nebil Özgentürk de dahil oldu ve şiiri Sabahattin Ali gibi genç yaşta öldürülen İspanyol şair Federico Garcia Lorca'ya ait bir Livaneli bestesi Kordoba'yı hep birlikte söylediler.

Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde gece hep birlikte İzmir Marşı'nın söylenmesiyle sona erdi.

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