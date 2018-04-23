Muratpaşa'da 'Öykü Atölyesi'

ANTALYA, () - MURATPAŞA Belediyesi'nin düzenlediği 3. Antalya Edebiyat Günleri kapsamında öykü ve roman yazarı Faruk Duman tarafından gerçekleştirilen Öykü Atölyesi, Değirmenönü Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlendi. Geçen yıl ilk öykü kitabı yayımlanan Belediye Başkanı Ümit Uysal da atölyeye konuk oldu, kendi yazarlık serüvenini katılımcılarla paylaştı.

Muratpaşa Belediyesi'nin düzenlediği Antalya Edebiyat Günleri'nin 3'üncüsü, 26 Nisan Perşembe başlıyor. Yazın dünyasının en canlı alanlarından öykü dalında gelenekselleşen ödüllerle birlikte bu yıl Ahmet Telli, İnci Aral ve Adnan Özyalçıner'e Onur Ödüllerinin de verileceği Antalya Edebiyat Günleri'nde bu yıl ilk kez 'Öykü Atölyesi' gerçekleştirildi.

Atölye çalışması, Haldun Taner Öykü Ödülü, Yunus Nadi Roman Ödülü, Necati Cumalı Edebiyat Ödülü gibi Türk edebiyatının en seçkin ödüllerinin sahibi roman ve öykü yazarı Faruk Duman tarafından düzenlendi. 20 kişilik kontenjanla gerçekleştirilen atölye hafta sonu Değirmenönü Kültür Sanat Merkezi'nde yapıldı.

Geçen yıl ilk öykü kitabı, Lavinya'nın Aşkla İmtihanı çıkan Başkan Uysal da atölyeye kısa bir süre konuk oldu. Kendi yazarlık serüvenini katılımcılarla paylaşan Başkan Uysal, yaşanabilir bir kentin sakinlerine ve konuklarına doyurucu, zengin ve değerli bir edebiyat ortamı sunması gerektiğine inandıklarını söyledi. Bu inançla başlayan Antalya Edebiyat Günleri'nin 3'üncü yılına girdiğini kaydeden Başkan Uysal, “Antalya Edebiyat Günleri'nin bir amacı da, Antalya'yı canlı bir edebiyat şehri yaparken, onun edebiyatta daha çok yer almasını sağlamaktır" dedi.

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