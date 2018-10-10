Muratpaşa'da meme kanserine dikkat çekildi

ANTALYA, () - MURATPAŞA Belediyesi, Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık ayı dolayısıyla Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın her çarşamba düzenlendiği 'randevusuz görüşme saatinde' belediye fuayesine balonlardan dev pembe kurdele astı.

Muratpaşa Belediyesi, 1-31 Ekim Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı dolayısıyla balonlardan hazırladığı dev pembe kurdeleyi belediye fuayesine astı. Meme kanserine erken tanı ve teşhisin önemine dikkat çekmek için kullanılan uluslararası bir sembol olan pembe kurdele, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın her çarşamba düzenlediği randevusuz görüşme saatinde yerine yerleştirildi.

Muratpaşa Belediyesi birim müdürleri ve personeli de pembe kıyafetler giyerken vatandaşlara da pembe kurdeleler takıldı. Başkan Uysal, randevusuz görüşme saatinde Muratpaşa'nın farklı mahallerinden gelen vatandaşlarla da buluştu.

Randevusuz görüşmede meme kanserini yenen 40 yaşındaki Sema Balya ve 37 yaşındaki Ayşe Acer de Başkan Uysal'ı ziyaret ederek kendisine pembe kurdele taktı. Başkan Uysal, Balya ve Acer'in deneyimlerinin çok değerli olduğunu belirterek, hastalıkta erken tanı ve teşhisin önemine dikkati çekti. Başkan Uysal, şunları söyledi:

“Bütün komşularımızı meme kanseri taramasına davet ediyoruz. Turunç Masa'nın 444 80 07 numaralı çağrı merkezini ararlarsa kendilerine, gerekli sağlık kuruluşlarına ulaşmalarıyla ilgili yardımcı olacağız. Meme kanseri tedavi edilebilir bir hastalıktır. Umutsuzluğa yer yok. Ama özellikle 40 yaşın üzerindeki bütün komşularımızın bu taramayı ihmal etmemesi gerekiyor. Bütün komşularımıza 'Yaşamınız bizim için değerli' diyoruz."

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