Muratpaşa'da komşu buluşması

ANTALYA, () - MURATPAŞA Belediye Başkanı Ümit Uysal, Bayındır Park'ta düzenlenen Komşu Buluşması'nda, “Muratpaşamız özgür, sanata ve kültüre saygılı, birbirini seven sayan, iyi günde, tasada ve kederde beraber olan bir ilçe. Herkesin kamu hizmetlerini eşit şekilde alabildiği bir ilçe. Muratpaşamız sevgi ve saygı ilçesi" dedi.

Muratpaşa Belediyesi'nin 'Muratpaşa'da kimseye gurbetlik yok' sloganıyla başlattığı komşu buluşmaları, bu cumartesi Ege ve Trakya günüyle Bayındır Parkı'ndaydı. Bölgeye özgü pazı ve ebegümeci kavurması ve höşmerim tatlısı ikram edilen Komşu Buluşması'na, mahalleli yoğun ilgi gösterdi. Bayındır, Soğuksu ve Meltem mahallelerinden çok sayıda Muratpaşa sakini, yemekleri ve halk oyunlarıyla hem memleket özlemi giderdi, hem Ege Türkülerinin güçlü sesi Tolga Çandar konseriyle keyifli bir cumartesi geçirdi.

Başkan Uysal, burada yaptığı konuşmada, “Muratpaşa'da bütün insanlarımızı kucaklamak bizin görevimiz" dedi. Türkiye'nin kültürler mozaiği olduğunu belirten Başkan Uysal, bu kültürlerin muhakkak yaşaması, yaşatılması gerektiğini söyledi. Başkan Uysal, tam da bu nedenle Muratpaşa'da insanları bir araya getiren, birleştiren hiçbir şeyden vazgeçmediklerini söyledi.

Komşu Buluşması'nın düzenlendiği Bayındır Park'ta mahallelilerle 5 yıl içinde sayısız kez bir araya geldiklerinin altını çizen Başkan Uysal, “Muratpaşamız özgür, sanata ve kültüre saygılı, birbirini seven sayan, iyi günde, tasada ve kederde beraber olan bir ilçe. 'Alo' dediğinizde herkesin kamu hizmetlerini eşit şekilde alabildiği bir ilçe. Muratpaşamız sevgi ve saygı ilçesi. Bunların hepsi sizin sayenizde, sizin desteğinizle oldu. Her birinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmanın ardından mahalle muhtarları Başkan Uysal'a çalışmaları ve hizmetleri dolayısıyla teşekkür çiçeği takdim etti.

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