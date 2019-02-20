Muratpaşa'da kadınlar 8 Mart'a hazırlanıyor

ANTALYA, () - MURATPAŞA Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde binlerce kadınla dev Türkiye haritası oluşturup Erik Dalı oynayacak.

Muratpaşa Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde, Muratpaşa Kent Meydanı'nda sadece kadınlarla oluşturacağı dev Türkiye haritası için provalara başladı. İlk prova, Değirmenönü Kültür Merkezi'nde Belediyenin meslek edindirme ve sanat kurslarına ve kentin farklı noktalarında gerçekleştirilen sabah sporuna katılan kadınların katılımıyla yapıldı. Provada kadınlar, son birkaç yıla damgası vuran ve bir Burdur - Teke yöresi türküsü olan Erik Dalı oyunu çalıştı.

Belediye Başkanı Ümit Uysal, bu yıl gerçekleştirilecek 8 Mart etkinliğinin hem Türkiye'nin birlik ve beraberliğini, dayanışmasını hem de haksızlıklara karşı tepkinin ifadesi olacağını söyledi. Muratpaşa Belediyesi olarak 8 Mart'ı çok önemsediklerini kaydeden Başkan Uysal, 8 Mart 2015'te Kadınlar Korosu'yla başlayan kadın çalışmalarının Al Yazma başlığı altında sürdüğünü belirtti.

Muratpaşa Belediyesi'nin bugün 3 kadın danışma merkezine sahip bir kurum olduğunu kaydeden Başkan Uysal, kadına yönelik şiddetin ve erken yaşta evliliklerin sona ermesi alanında uyguladıkları projeler, kadının toplumsal konumunun güçlendirilmesi için yürüttükleri çalışmalarla Muratpaşa Belediyesi'nin, Türkiye'de kadın çalışmalarının aktif bir bileşeni, yönlendiricisi haline geldiğini söyledi.

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