Muratpaşa'da İç Anadolu Buluşması

ANTALYA, () - KOMŞU buluşmalarını sürdüren Muratpaşa Belediyesi, Konuksever Mahallesi'nde İç Anadolu Buluşması'nı gerçekleştirdi. Buluşmada katılımcılara seslenen Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, “Türkiye'mizin zenginliğini yaşamaya, yaşatmaya, azmettik. Ne geldiğimiz yerden vazgeçeriz ne de Muratpaşamızdan" dedi.

Muratpaşa Belediyesi'nin Türkiye'nin farklı coğrafyalarından gelip aynı mahallede komşu olan kent sakinlerinin festivali olarak düzenlediği Komşu Buluşması, İç Anadolu Buluşması ile sürdü. Arabaşı çorbası, leblebi ve Mevlana şekerinin ikram edildiği İç Anadolu Buluşması, Konuksever Mahallesi'nde binlerce komşuyu buluşturdu.

NEŞET ERTAŞ DEYİŞİ

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın evsahipliğinde gerçekleştirilen İç Anadolu Buluşması'na, CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer, CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul, İlçe Başkanı Hasan Şahin, İyi Parti Muratpaşa İlçe Başkanı Mustafa Gönenç, muhtarlar, hemşehri dernekleri başkan ve yönetimleri ile binlerce vatandaş katıldı. Başkan Uysal, İç Anadolu Buluşması'nda konuşmasına, Neşet Ertaş'ın 'Sakin ol ha insanoğlu, incitme canı incitme, her can bir kalp Hakk'a bağlı, incitme canı incitme' deyişini okuyarak başladı.

'TÜRKİYEMİZİN HER KARIŞI KIYMETLİ'

Konuşması sık sık alkışlarla kesilen Başkan Uysal, “Türkiyemiz bir mozaik, Türkiyemizin her karışı kıymetli, her karışı bir kültür hazinesi ama bunu yaşamazsak, yaşatmazsak kıymeti olmaz. İşte biz Muratpaşa'da, Antalya'da, Türkiyemizin zenginliğini yaşamaya, yaşatmaya azmettik. Bizim Muratpaşamızda yaptığımız hep bu. İnsanlarımızı buluşturmak, incitmemek. Ne geldiğimiz yerden vazgeçeriz ne de Muratpaşamızdan. Her ikisi de geldiğimiz yerde, göç ettiğimiz yerde bizim. Ne mutlu bize ki buluşuyoruz, paylaşıyoruz ve buluşmaya da devam edeceğiz" dedi.

