Muratpaşa'da eller horonda birleşti

ANTALYA, () - MURATPAŞA Belediyesi'nin Antalya Karadenizliler Derneği'yle (ANTKARDER) düzenlediği Hamsi Festivali, Selçuk Balcı konseriyle sona erdi. Muratpaşa Kent Meydanı'nda, iki günde 5 ton hamsinin dağıtıldığı festivale katılan 7'den 70'e herkesin elleri horonda birleşti.

Muratpaşa Belediyesi'nin ANTKARDER'le bu yıl ilkini gerçekleştiği Hamsi Festivali, hafta sonu Muratpaşa Kent Meydanı'nda yapıldı. 5 ton hamsinin dağıtıldığı, horon kurslarının düzenlendiği festivalde, şiddetli yağmur bile coşkuya engel olamadı. Karadeniz müziğinin sevilen sesi Selçuk Balcı'nın sahne aldığı festivalin son gününde Kent Meydanı'nı dolduran 7'den 70'e Muratpaşalıların elleri horonda birleşti. Başkan Ümit Uysal da kurulan horonlarda komşularıyla yan yana, omuz omza durdu.

Başkan Uysal, festivalin kapanışında yaptığı konuşmada, İç Anadolu'dan Karadeniz ve Ege'ye tüm kültürlerin Türkiye'nin zenginliği olduğunu belirterek, “Ama bu zenginliği yaşamadıktan sonra bize hayrı ne değil mi? Her birini yaşamamız lazım. Her birini yaşatmamız lazım" dedi. Muratpaşa'da bunu 4'üncü yılını geride bırakan Yöreler Renler Festivali'yle sağlamaya çalıştıklarını belirten Başkan Uysal, şunları söyledi:

“Bununla da yetinmeyip Hamsi Festivali'yle Karadeniz günlerini yaşıyoruz. Derneğimize, dernek başkanımız Halis Ekşi'ye,diğer derneklerimize, sanatçılarımıza ve sizlere sevgilerimi saygılarımı sunuyorum. Sizler olmasanız hiçbir anlamı yok. Nice böyle güzel günlerde hep beraber olalım. Her zaman tekrarladığımız bir söz var. 'Kim olursan ol gel' diyen Mevlana'nın izindeyiz. 'Sevelim sevilelim dünya kimseye kalmaz' diyen Yunus Emre'nin izindeyiz. 'Bir olalım, iri olalım, diri olalım' diyen Hacı Bektaş Veli'nin izindeyiz. 'Yurtta barış dünya da barış' diyen ve 'Sadece millet için çalışınız' diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izindeyiz."

Başkan Uysal, sanatçı Balcı'ya teşekkür plaketi takdim etti.

