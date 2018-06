Muratpaşa'da Dünya Yoga Günü etkinliği

ANTALYA, () - MURATPAŞA Belediyesi, 21 Haziran Dünya Yoga Günü dolayısıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda, 'Hayata kısa bir ara, şimdi sıra Yogada' etkinliği düzenlendi.

Muratpaşa Belediyesi, yaz ayları boyunca her pazartesi günü Süleyman Erol Yüzme Havuzu, her cuma Süleyman Evcilmen Spor Salonu, her cuma, cumartesi ve pazar günü ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk Salonu'nda yetişkinler için yoga eğitimi veriyor. Bu kapsamda 21 Haziran Dünya Yoga Günü'ne özel bir seans düzenlendi. 'Hayata kısa bir ara, şimdi sıra Yogada' adıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk spor Salonu'nda düzenlenen etkinlikte ilçe sakinleri Antalya'nın önde gelen yoga akademilerinin eğitmenleri eşliğinde yoga yaptı.

FOTOĞRAFLI