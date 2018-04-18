Muratpaşa Çevre Festivali başlıyor

ANTALYA, () - MURATPAŞA Belediyesi'nin bu yıl ilk kez düzenlenecek Çevre Festivali, 20- 22 Nisan günlerinde yapılacak.

Muratpaşa Belediyesi'nin Aktiffelsefe Derneği işbirliği ve Birleşim Cam Ambalaj Dolumcuları ve Üreticileri Vakfı (BİRCAM) ana sponsorluğunda gerçekleştireceği Muratpaşa Çevre Festivali, 20 Nisan Cuma günü başlıyor. 22 Nisan Pazar günü sona erecek festivalde atölye çalışmaları, sergiler ve panellerle kentte doğayla barışık bir hayat, ekolojik bir yaşam kurmanın sınırları zorlanacak, farklı bir kent yaşamına kapı aralanacak.

'NEFES OL'

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, ilk yılında, 'doğaya, çevreye, ekolojiye, hayvanlara, bitkilere ve dünyaya aklımızı ve kalbimizi açmak' amacıyla yola çıkan festivalin 'Nefes Olalım' sloganıyla gerçekleştirileceğini söyledi. Muratpaşa'da Çevreci Komşu Kart projesiyle başlayan doğayı ve çevreyi koruyan hizmet anlayışının Çevre Festivali'yle devam ettiğini belirten Başkan Uysal, şunları söyledi:

"Çevremizi korumak, çocuklarımıza temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakmak için birey olarak hepimize önemli görevler düşmektedir. Yaşanabilir bir çevre aynı zamanda sağlıklı bir ekonomi, sağlıklı bir toplum denektir. İşte bu duyarlılıkla gerçekleştireceğimiz Çevre Festivali, komşularımızın katılımıyla daha anlamlı hale gelecektir."

DENİZİN ALTINDAN CANLI YAYIN

Muratpaşa Belediyesi Çevre Festivali, cuma saat 11.00'de, Kaleiçi Yat Limanı'nda, Başkan Uysal'ın da katılacağı, deniz dibi temizliğiyle başlayacak. Su Altı Temizlik ve Bilinçlendirme Hareketi Derneği ve GEA Arama Kurtarma Ekoloji'yle birlikte gerçekleştirilecek temizlik çalışması su altından canlı yayınlanacak.

DOĞAL YAŞAM ATÖLYELERİ

Festivalin resmi açılışı ise aynı gün saat 15.00'de festivale ev sahipliği yapacak Muratpaşa Belediyesi Kent Meydanı'nda gerçekleştirilecek. Dopdolu bir programla 3 gün devam edecek festivalde Kent Meydanı'nda ahşap oyuncak, bez çanta, kompost, geri dönüşüm, antik ekmek, arıcılık, doğal yoğurt, doğal temizlik malzemeleri, doğal parfüm, tohum topu, doğal bitki ilaçları başlıklarında atölyeler düzenlenecek. Festivalde ayrıca katılımcıların anket ve bilgisayar programı aracığıyla su, karbon, ekoloji ayakizleri de hesaplanacak.

EKOLOJİ KONUŞMALARI

Festivalin Ekoloji Konuşmaları bölümünde ise Av. Ali Arif Cangı, Doç. Dr. Bülent Şık, Hüseyin Çağlar İnce, Oya Uysal, Prof. Dr. Tuncay Neyişçi, Umut Dinçşahin, Fatma Cam Denizci, mimar And Akman, Dr. Belkıs Muca gibi isimlerle birlikte sualtı görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan, Magma Dergisi Yayın Yönetmeni Özcan Yüksek ve Yeryüzü Derneği'nden Aytaç Tolga Timur'un konuşmacı olduğu 6 söyleşi düzenlenecek.

YOGAYLA BAŞLIYOR KONSERLERLE BİTİYOR

Cumartesi ve pazar günleri saat 10.00 Muratpaşa Kent Meydanı'nda yogayla başlayacak festivalde ATSO Güzel Sanatlar Lisesi Senfoni Orkestrası, Grup Sansür, Grup Peyk, Antalya Devlet Opera Ve Balesi Çocuk Orkestrası, Mavi Köprü, sahneye çıkacak. Festivalin, 22 Nisan Dünya Günü gerçekleştirilecek kapanışı ise Muratpaşa Belediyesi Gençlik Orkestrası konseriyle yapılacak.

FOTOĞRAFLI