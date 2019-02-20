Muratpaşa Belediyesi afişlerine saldırı

ANTALYA, () - MURATPAŞA Belediyesi'nin, Kırcami bölgesindeki imar plan çalışmalarına ilişkin mahalle sakinlerini bilgilendirme afişleri kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce yırtıldı. Başkan Ümit Uysal, Muratpaşa'nın barışın, dostluğun ve kardeşliğin kenti olduğunu belirterek “Seviyeli bir seçim süreci yaşanması kararlılığımız sürüyor" dedi.

Muratpaşa Belediyesi'nin Ermenek Mahallesi'yle birlikte Doğuyaka, Topçular, Mehmetçik, Güzeloluk, Zümrütova, Yeşilova, Kırcami, Tarım mahallelerinin tamamı ile Fener ve Çağlayan mahallelerinin bir kısmını içeren Kırcami bölgesine ilişkin bilgilendirme afişleri, kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce yırtıldı. Belediye ekipleri yaptıkları incelemede, bilgilendirme amaçlı afişlerin yırtıldığı, bulundukları yerlerden kesilerek toplandığı tespit edildi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, saldırıda bulunanların belirlenmesi ve haklarında yasal işlem yapılması için savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını kaydetti. Muratpaşa'nın barışın, dostluğun ve kardeşliğin kenti olduğunu belirten Başkan Uysal, “Bu iklimi hiçbir siyasal ihtirasın bozmasına izin vermeyeceğiz. Seviyeli bir seçim süreci yaşanması kararlılığımız sürüyor" dedi.

Muratpaşa'ya yakışan bir seçim sürecini iktidarıyla, muhalefetiyle ve Muratpaşa'nın tüm renkleriyle yaşamak arzusunda olduklarını kaydeden Uysal, “Ne olursa olsun, ne yaşanırsa yaşansın, hangi kirli ve karanlık oyunlar sergilenirse sergilensin biz Muratpaşa'mıza yakışanı yapacağız, kampanya sürecinin seviyesini düşürme girişimlerine müsaade etmeyeceğiz. Seçimleri Muratpaşa sakinlerine hesap verdiğimiz, yeni bir 5 yılı için rızalarını istediğimiz bir demokrasi bayramı olarak yaşayacağız" diye konuştu.

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