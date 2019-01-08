Muratpaşa Belediyesi afişlerine boyalı saldırı

ANTALYA, () - MURATPAŞA Belediyesi'nin, Ermenek Mahallesi ve Kırcami bölgesindeki afiş ve panolarına kimliği belirsiz kişilerce boyalı saldırıda bulunuldu.

Muratpaşa Belediyesi'nin Ermenek Mahallesi'ndeki bilgilendirme panoları ile Kırcami bölgesine asılan ve 'Kırcami İmar Planı'na dair afişlerine saldırıda bulunuldu. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın Ermenek Mahallesi'nin tapu sorununun çözüm sürecini anlatan bilgilendirme panolarının üzeri boyanırken, Kırcami İmar Planı hakkındaki kutlama mesajını içeren afişler yırtılıp, boyalı saldırılarda bulunuldu. Muratpaşa Belediyesi, saldırıda bulunan kişi ve kişilerin belirlenmesi ve haklarında gerekli yasal işlemlerini yapılması için savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Bu tür çirkinliklere müsaade etmeyeceklerini ve malum çevrelerce yaratılmak istenen tahriklere kapılmayacaklarını söyleyen Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, "İç dünyalarındaki karanlık ve çirkinlikleri, kutlama ve bilgilendirme araçlarımıza saldırarak dışa vuranların oyununa gelmeyeceğiz. Kendi çirkinlikleri ve kinleri içinde boğulacaklar. Muratpaşa'mızda, 5 yıldır yaşatılması için geceli gündüzlü çalıştığımız barış ikliminin bozulmasına müsaade etmeyeceğiz" diye konuştu.

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