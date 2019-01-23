Muratpaşa Anadolu Lisesi başarıya odaklandı

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, () - MURATPAŞA Anadolu Lisesi Kız Hentbol Takımı, 28 Şubat-3 Mart'ta düzenlenecek Okul Sporları Gençler Hentbol Grup Birinciliği turnuvasında şampiyonluğu hedefliyor.

Muratpaşa Anadolu Lisesi Kız Hentbol Takımı, geçen yıllarda kazandığı Türkiye birincilikleri, 2008'deki dünya dördüncülüğü ile 2014'deki dünya beşinciliği sonrasında 2019 yılında da gözünü zirveye dikti. 2018-2019 Öğretim Yılı Hentbol Liseler Antalya Birinciliği müsabakalarını yenilgisiz şampiyon tamamlayan Muratpaşa Anadolu Lisesi, 28 Şubat- 3 Mart'ta düzenlenecek Okul Sporları Gençler Hentbol Grup Birinciliği turnuvasına katılmaya hak kazandı. Muratpaşa Anadolu Lisesi, şampiyonluk hedefiyle turnuva hazırlıklarına devam ediyor.

Takım sorumlusu olan Beden Eğitimi Öğretmeni Nedim Kum, “Hentbol dalında okulumuza sayısız başarılar sağlayan takımımızın bu öğretim yılında da başarılı olarak Antalyamızı okul sporlarında en üst seviyede temsil etmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi. Kum, bu süreçte desteklerini esirgemeyen öğrencilerin velilerine ve okul yönetimine teşekkür etti.

Muratpaşa Anadolu Lisesi Müdürü Menderes Tur ise “Başarıda emeği geçen öğretmen, antrenör ve öğrenci sporcularımızı kutluyor, başarılarının daha üst düzeyde olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

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