Muratdağı Kızılay Kampı, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na devredildi

KÜTAHYA'nın Gediz ilçesindeki Muratdağı Kızılay Gençlik Tesisleri ile Spor ve Gezi Kampı, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na devredildi.

2065 yılına kadar Türk Kızılay Derneği Genel Müdürlüğü'ne tahsisi bulunan Muratdağı Kızılay Gençlik Tesisleri ile Spor ve Gezi Kampı'nın Gençlik ve Spor Bakanlığı'na devri için tören yapıldı. Törene AK Parti Kütahya Milletvekili Ahmet Tan, Gediz Orman İşletme Müdürü Mustafa Merih Aydın ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Muhammed Keskin katıldı. Törende konuşan Gediz Orman İşletme Müdürü Mustafa Merih Aydın, "Her zaman sporun ve sporcunun yanındayız. Spora destek vermek bizim de görevimiz. Hayırlı olsun" dedi.

Gediz Gençlik ve Spor Müdürü Muhammed Keskintesisin devrinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Mehmet ALTINTAŞ / GEDİZ (Kütahya), ()

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