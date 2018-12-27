Murat Sancak: Transfer dedikodularına itibar etmeyin

Can ÇELİK/ADANA, ()-SPOR Toto 1. Lig’de ekiplerinden Adana Demirspor’un Başkanı Murat Sancak, taraftarın transfer dedikodularına itibar etmemesi ve sabırlı olması gerektiğini söyledi.

Kulübün resmi internet sitesinden yayınlanan açıklamada değerlendirmelerde bulunan Başkan Sancak, onayı olmadan hiçbir transferin gerçekleşmeyeceğinin altını çizdi. Sancak, sözlerine şöyle devam etti:

"Resmî açıklama yapılmadıkça asılsız haberlere taraftarlarımızın ve kamuoyunun itibar etmemesi gerektiğini önemle bir kez daha hatırlatırım. Transfer döneminde şunu belirtmek isterim ki transferler benim onayım olmadan asla yapılmayacaktır. Kimsenin isteği ya da talebi doğrultusunda değil teknik ekibimizin talebi ve benim onayım ile gerçekleşecektir. O yüzden çalışmalarımızı ince eleyip sık dokuyarak ilerletmeye çalışıyoruz. Bu konuda siz değerli Adana Demirspor taraftarlarımızdan sabretmenizi ve benim açıklamalarım dışında kimseye itibar etmemenizi istiyorum."

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