Muradiye beldesinde selin yaraları sarılıyor

Arzu ERBAŞ/RİZE()-RİZE'nin Muradiye beldesinde yaşanan sel felaketinin yaraları sarılıyor. Belde Belediye Başkanı Musa Süreyya Balcı’nın sosyal medya hesabından, 'Allah’ım yardım et batıyoruz' paylaşımıyla da duyurduğu sel felaketi, beldede yaklaşık 1milyon 100 bin liralık hasara yol açtığı belirlendi.

Kentin Muradiye beldesinde geçen Ağustos ayında, etkili olan yağış sonrası yaşanan sel felaketinin ardından başlatılan hasar tespit ve onarım çalışmaları sürüyor. Belde Belediye Başkanı Musa Süreyya Balcı’nın sosyal medya hesabından, 'Allah’ım yardım et batıyoruz' paylaşımıyla da duyurduğu sel felaketi, beldede yaklaşık 1milyon 100 bin liralık hasara yol açtığı ortaya çıktı. Başkan Balcı, beldenin Soğuksu Mahallesi ve Yeşildere Köyünde 3 saat lokal olarak etkili olan yağışın ardından sel ve heyelanların yaşandığını hatırlatarak "3 saat aralıksız devam eden sağanak yağmur beldemizde ondan fazla büyük heyelanın oluşmasına, bu heyelanların Soğuksu Deresi’ni tıkayıp baraj oluşturması ve sonrasında patlayarak 7 kilometrelik vadi boyunca çok büyük tahribata neden oldu. Vadi boyunca 6 adet irili ufaklı köprü, Soğuksu Deresi’ni takip eden 5 kilometre mahalle yolumuzda 12 adet menfez, 1000 ton yeni yapılmış asfalt yol ve bir buçuk km’lik beton yolu tahrip etti ”dedi.

Selin ardından 1 buçuk aylık sürede asfalt hariç diğer tahribatları onardıklarını da ifade eden Balcı, "Belediye olarak duvar çalışmalarımız bitiyor, sadece asfaltlama çalışmalarımız kaldı. Onları da yapınca afetten iz bırakmamış olacağız. Yaşanan sel felaketi ile beraber gündeme oturan belde merkezindeki 7 katlı bina ile beraber Heleke Cami yanında dere üzerinde yapılmış olan kurs binasının da yıkılması ile ortadaki tehlikeyi de kaldırmış olacağız” ifadesinde bulundu.