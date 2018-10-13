Mümin Sekman Gaziantep'te

TÜRKİYE'de, 23 yıl boyunca 45 farklı şehirde, 100 binden fazla insana başarı seminerleri gerçekleştiren Mümin Sekman, “Her Şey Seninle Başlar” ile Gazianteplilerle bir araya geldi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Şehitkamil Kültür Merkezi’nde düzenlenen programda, okul hayatında ve hayat okulunda başarı için önerilerde bulunan Mümin Sekman, kitapları için yaptığı araştırmalardan çıkardığı tespitleri, aktif ve eğlenceli bir şekilde katılımcılarla paylaştı. Görseller ve videolarla desteklenen sunum, katılımcılardan büyük beğeni topladı.

“Başarının iç ve dış engelleri”, “Azimli insanların ortak özellikleri”, “Kazanmanın ve kaybetmenin psikolojisi”, “Kariyer hayatında en sık yapılan hatalar”, “Moral ve oto-motivasyon yönetimi”, “İç disiplinin gücü”, “Özgüven yönetimi”, “Sürdürülebilir başarı”, “Tutku kaybı ve atalet duygusu”, “Başarı merkezli yaşamak” gibi konulara değinen Sekman, “Nerelerde yanlış yapıyoruz? Kapasitemizi neden kullanmıyoruz? Neden elimizden gelenin en iyisini yapmıyoruz?” konuları üzerinde durdu.

Sekman, başarı motivasyonunu yüksek tutmak için yapılması gerekenlerden bahsederek, “Başarmak içinde olan kapasiteyi dış dünyada gerçekleştirmektir. Hepimiz bir şeyler başarma isteğiyle doğarız ama çoğumuz bunu zamanla unuturuz. Başarısız olmamız kaçınılmazdır. Büyük başarıların içinde başarısızlıklar vardır. Yaşadığınız başarısızlıklardan genellemeye yapmayın. Kendinizi doğru yargılayın. Amacınızın gereğine göre yapmak istediğiniz ve yapmanız gerekenler arasında iç disiplin ve irade gücünüzle doğru tercih yapmak gerekiyor” dedi.

Başarı konusunda insanların kafalarının karışık olduğunu kaydeden Sekman, önce berrak bir başarı karakteri belirlemek gerektiğini, konsantrasyonun önemini vurguladı.

Programın sonunda günün anısına Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin adına teşekkür çiçeği ve kutnu şal Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Deniz Köken tarafından Mümin Sekman’a takdim edildi.

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