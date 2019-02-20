Mumcu, 2018 yılı çalışmalarını değerlendirdi

MALATYA Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Ertan Mumcu, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat'ın katılımıyla 2018 yılı çalışmalarını değerlendirdi.

Sunum öncesi konuşan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, MASKİ'nin Malatya'nın güzide kurumlarından birisi olduğunu ifade etti. Polat, MASKİ'nin çok kısa bir sürede kurumsallaşmasını tamamladığını kaydederek, "Büyükşehir belediyelerinin 30 tane su kanalizasyon işletmesi var. Bunlar içerisinde en önlerde olan bir kurumumuz. 2014'te kurulmasıyla birlikte çok hızlı bir şekilde çalışmalarına başladı" dedi.

Başkan Polat'ın konuşmasının ardından Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Ertan Mumcu, 2018 yılı çalışmalarıyla ilgili bir sunum yaptı. Mumcu, Malatya'nın büyükşehir olmasıyla birlikte sorumluluk alanlarının 212 kilometre kareden 12 bin 424 kilometre kareye ulaştığını ifade ederek, 797 bin 36 kişiye hizmet verdiklerini anlattı. 2018 yılında abone sayılarının 313 bin 118 olduğunu kaydeden Mumcu, 2018 yılında 310 bin abonenin ortalama ayılık tüketiminin 10 yon olduğunu ve ortalama fiyatında 35,88 olduğunu ifade etti. İzole bölge çalışmalarının 2019 yılında devam edeceğini kaydeden Mumcu, olumsuz bir duruma karşı 'Acil Su Eylem Planı' hazırladıklarını, bu kapsamda 2018 yılında jeolojik etüt yaparak 30 sondaj ve 30 terfi merkezi çalışmaları sonucunda 430 bin kişinin su ihtiyacını karşılayacak kadar saniyede 750 litre su temin ettiklerini belirtti. Mumcu, 2018 yılının başında hedefledikleri toplam içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu altyapı metrajının 529 kilometre iken bu hedefi aşarak, 676 kilometre altyapı çalışmalarını tamamladıklarını kaydetti. 2018 yılında maliyeti 149 milyon TL olan 783,8 kilometre içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu ve DAP çalışmalarını gerçekleştirdiklerini aktaran Mumcu, "5 yılda içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu altyapısına 383 milyon TL maliyetinde 3.109 kilometrelik altyapı çalışması gerçekleştirdik. DAP kapsamında tarımsal sulama ihtiyacı ile birlikte toplam 415 milyon TL maliyetinde 3461.6 kilometre altyapı yatırımı gerçekleştirmiş olduk" diye konuştu.

Mumcu, Türkiye'nin kişi başına düşen su miktarıyla birlikte dünyada 'su stresi' yaşayan ülke kategorisinde olduğunu kaydederek, "Suyumuz öyle bol değil. Bu hızla gidildiğinde bin metre küpün altına düştüğünde zaten su fakiri ülkesiyiz. Şuan bin 500 metre küp ortalamayla su stresi yaşıyoruz. Malatya olarak şanslıyız. Elimizde 2071 senaryoları var. Çok önemli bir kaynağa sahibiz. Bu kaynağın bizim hesaplarımıza göre 2071 yılında Malatya'da suya olan ihtiyaç yaklaşık 4 bin 100 metre küpe ulaşacak. Önümüzdeki 50-60 yıllık süreç içerisinde ilimizin su kaynaklarının mevcut ve artan nüfusa yeteceği doğrultusunda bilgi ve bulguya sahibiz. Bu bizim suyu hoyratça kullanmamızı gerektirmiyor. Malatya'da en büyük tehlike, 'suyumuz bol, kendiliğinden gelen bir su var, suyumuz pahalı' gibi gerçekten çok yanlış ve eksik bilgilere sahibiz. Suyumuz kendiliğinden gelmiyor. Gelirimizin yüzde 85'i abone geliri, şuan buna yetmiyor. 2019 yılı için biz farklı alternatifler içerisindeyiz. Avrupa Birliği, Dünya Bankası gibi hibeleri koşturuyoruz. Hacettepe Üniversitesi ve TÜBİTAK ile birlikte çalışmalara başlanıldı. Değerli bir akademisyen ve ekibiyle birlikte mevcut kaptaj hattımızı koruma havzası çalışmalarını başlattık. Bu çalışma bittiğinde 3-5 kilometreden bahsetmeyeceğiz, belki 50-100 kilometrelik çaplarda koruma havza planı ortaya çıkacak. Çalışmalarımızda geçen yıl Eylül-Ekim gibi başladı, uzun bir çalışma olacak" diye konuştu.

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