Mümarsinan kapalı Pazar Alanı tamamlandı

BURSA’da, Yıldırım Belediyesi’nin projelendirip, çalışmalarına başladığı Güllük-Mimarsinan Kapalı Pazar Alanı tamamlandı. Yapının içinde bulunan otoparkı sayesinde bölgedeki trafiği de rahatlatacağını ifade eden Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, ‘’ Yapı mahallemizin değerini artıracak. Hemşehrilerimiz modern tesislerde, hijyenik koşullarda gönül rahatlığıyla alışveriş yapacak’’ dedi.

Yıldırım Belediyesi’nin Mimarsinan Mahallesi’nde projelendirip, inşaatına başladığı Güllük-Mimarsinan Kapalı Pazar Alanı tamamlandı. 4 bin 93 metrekare alan üzerine kurulan yapıda 185 pazar tezgahı ve otopark alanı bulunuyor. Tesisin bünyesinde ayrıca ticaret alanları, satış birimleri, çay ocağı, zabıta güvenlik noktası, teknik birimler, asansör ve mescit de yer alıyor.

‘ARAÇ YOĞUNLUĞUNU DA AZALTACAK’

Vatandaşların talepleri doğrultusunda oluşturulan projelerde özellikle ortak sosyal kullanım alanlarına ağırlık verdiklerini vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, “İnsanlarımızın sosyal buluşma noktaları olan parklara, spor alanlarına, yeşil alanlara, sağlık ve eğitim alanlarına, ticari alanlara ve modern pazar yerlerine çalışmalarımızda büyük pay ayırıyoruz. Bu kapsamda ilçemizde yapımı sürdürülen 3 modern pazar yerinden biri olan Güllük-Mimarsinan Kapalı Pazar Alanı’nın yapımını tamamladık. Modern kapalı pazar yeri özellikle pazarın mevcut yerinde kurulduğu günlerde bölgede yaşanan araç yoğunluğunu ortadan kaldırarak trafikte rahatlama sağlayacak. Yapı mahallemizin değerini artıracak. Hemşehrilerimiz modern tesislerde, hijyenik koşullarda gönül rahatlığıyla alışveriş yapacak. Hem vatandaşlarımız hem de pazar esnafımız kazanacak. Büyük şehirlerin sorunları arasında yer alan araçların otopark sorununu ortadan kaldırmak adına, pazarın kurulu olmadığı günlerde kapalı pazar alanımız otopark olarak hizmet verecek. Modern ve çok amaçlı kullanıma sahip pazar alanımız, hem bölge sakinlerimize hem de ilçemize şimdiden hayırlı olsun” diye konuştu.

FOTOĞRAFLI