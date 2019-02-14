Mültecilerin Sakarya’daki son durumları değerlendirildi.

Aziz GÜVENER/SAKARYA(Adapazarı), () - SAKARYA Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen Mülteci Durum Tespit Toplantısında kurumlar arası mülteci durum tespiti, eğitim, istihdam, sosyal yaşam ve güvenlik gibi birçok konu değerlendirildi.

Mültecilerle ilgili yaşanan sıkıntıların çözülmesi ve mülteci varlığının krizden fırsata çevrilerek beşeri sermaye anlamında değerlendirilmesinin ön plana çıkarıldığı toplantıda kurum ve kuruluşların yetkileri çerçevesinde yaptıkları çalışmalar ve sorunlara yönelik çözüm önerileri dile getirildi. Toplantıda Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, sığınma yeri olarak Anadolu coğrafyasının görülmesinden memnun olduklarını belirterek, "Bize bin yıllık vatan olmuş bu Anadolu toprakları, tarih boyunca da sürekli bu tür geçişlere kapı görevi görmüştür. Balkanlarda, Kafkaslarda ya da dünyanın neresinde bir sıkıntı olsa, bir yandan sığınma yeri olarak Anadolu coğrafyasının görülmesinden memnunuz. Biz bu güzel medeniyeti, bir merhamet medeniyeti olarak görüyoruz. Bunun en güzel izahı, en güzel örneği de başı sıkışanların gelip dâhil olabileceği, sığınabileceği, omzuna baş koyabileceği bir yer olarak görülmesidir. Bizler bundan şikâyetçi değiliz. Dünyanın yapamadığı şeyleri de biz yapıyoruz. İlimize yakışan misafirlerimizi burada en iyi şekilde ağırlamak, eğitim, sağlık gibi problemlerinin çözümüne katkı sağlamak ve onlara sahip çıkıp, ilimiz ekonomisine katkı sağlayacak şekilde faydalı halde tutmaktır. Onları bir dilenci pozisyonunda değil de, buradaki bir işini görebilecekleri materyaller ile becerilerini uygulayabilecekleri bir şekilde değerlendirmeliyiz." dedi.

SATSO Başkanı Akgün Altuğ ise, "Odamızın 28 Meslek Komitesi, ve Ticareti Araştırma ve Geliştirme Komisyonu tarafından ilimizdeki yabancı isçilerin iş piyasasına ve sosyal hayata entegre edilmesi amacıyla ilimizdeki kurum ve kuruluşlar tarafından çeşitli çalışmalar ve projelerin bir arada konuşulması, geliştirilmesi maksadıyla böyle bir çalışmaya ihtiyaç duyuldu. 2017 yıl sonunda zorla yerinden edilen kişi sayısı en az 68,5 milyon kişi. Yani her 2 saniyede bir kişi, yani dünyadaki her 110 kişiden biri zorla yerinden ediliyor. Sadece Ortadoğu'dan değil, Afganistan, Kırgızistan gibi bölgelerden de Türkiye'ye mülteci akını var. Şu anda Sakarya'daki mülteci sayısı 30 binlerde olduğu söylense de bu durum tespit toplantısında bilgilerimizi tazeleyeceğiz diye düşünüyorum. Göçmen ile mülteci ayrı kavramlar. Biz burada Sakarya’daki mültecileri konuşacağız." diye konuştu.



Sakarya Üniversitesi ve TOBB il akademik danışmanı öğretim üyesi Adem Akbıyık moderatörlüğünde ilgili kamu kurum ve kuruluş yetkilileri değerlendirme ve yol haritası adına önerilerde bulunurken, toplantı tespit ve çözüm önerilerinin sunulmasının ardından sona erdi. Toplantı ile ilgili sonuç raporu hazırlanmasının ardından kamuoyu ile paylaşılacağı bilgisi verildi.