Mülteci kadınlara erken teşhis semineri

İZMİR'de Kanserle Mücadeleyi Destekleme Derneği, Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) ve Kızılay Toplum Merkezi iş birliğinde, mülteci kadınlara rahim ağzı, meme ve kolon kanserleri hakkında bilgi verildi. Tercüman eşliğinde kanserden korunma yollarının anlatıldığı erken teşhis seminerine, Suriyeli kadınlar da ilgi gösterdi.

İzmir'in Buca ilçesinde, Kanserle Mücadeleyi Destekleme Derneği'nde, Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi ve Kızılay Toplum Merkezi iş birliğinde, 'Kızılay Faydacı İlişkiler Uyum ve Aktivite Merkezi'nin ilgilendiği Suriyeli kadınlara kanser semineri verildi. Buca Halk Sağlığı Merkezi doktoru Handan Yılmaz tarafından rahim ağzı, meme ve kolon kanseri hakkında bilgilerin aktarıldığı seminerde Kızılay'da görevli tercümanlar da bunları tercüme etti. 35 Suriyeli kadının katıldığı seminerde, kanserde erken tanının önemi vurgulandı. Çocuklarıyla seminere katılan Suriyeli kadınlar da, sunum sırasında merak ettikleri konuları doktora sordu. Seminerin ardından dernek yetkilileri tarafından Suriyelilere erzak yardımı yapıldı.

ERKEN TEŞHİS HAYAT KURTARIYOR

Erken teşhisin hayat kurtardığına dikkat çeken Kanserle Mücadeleyi Destekleme Derneği Başkanı Mevlüt Yılmaz, "Kanserle Mücadeleyi Destekleme Derneği, kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenleyerek her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin edip, dökümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar hazırlayarak bilgilendirme ve hastalara kaynak sağlamak amacındadır. Bu bağlamda mülteci vatandaşlarımıza yönelik düzenlediğimiz bilgilendirme çalışmasının da oldukça önemli olduğunu düşünüyoruz. Toplu halde yaşamakta, Türkçe'ye ve Türkiye'ye uyum sürecinde olan bu kişilerin kanser ve benzeri hastalıklarla ilgili olarak bilgilendirilmesi hayat kurtaracaktır. Bu ve benzeri çalışmaları sürdürmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

'KARAR SENİN, KARAR HEPİMİZİN' YAKINDA İZMİR'DE

Öte yandan Kanserle Mücadeleyi Destekleme Derneği tarafından hazırlanan tiyatro oyununun Türkiye turnesinin başladığını dile getiren Yılmaz, "Kansere yönelik farkındalık yaratmak için başlatmış olduğumuz tiyatro oyunu 'Karar Senin, Karar Hepimizin' Samsun, Trabzon ve Rize'de sahnelendi. Tiyatro oyunlarımızda aynı zamanda bilgilendirme çalışmaları da yapılmaya devam ediyor. Mart ayında oyunumuzu İzmir'e taşıyacağız" dedi.

Hande NAYMAN / İZMİR, ()

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