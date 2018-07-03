Mükerrer bandrol kullanılan 179 şişe içki ele geçirildi

Vahit İŞBAŞARAN/PEHLİVANKÖY(Kırklareli),()-KIRKLARELİ'nin Pehlivanköy ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir şirkete ait araçta mükerrer bandrol kullanıldığı tespit edilen 179 şişe içki ele geçirildi.

Jandarma ekipleri ilçeye bağlı İmampazarı köyü yakınlarında Babaeski'den-Pehlivanköy ilçesine doğru seyir halinde olan G.C.K.'nın kullandığı kamyonet durdurularak arama yaptı. Yapılan kontrolde mükerrer bandrol kullanıldığı tespit edilen 179 şişe içki tespit edildi. İçkiler Vergi Dairesi Müdürlüğü ve bilirkişi tarafından incelemesi yapılmak üzere muhafaza altına alındı. Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Savcısının talimatıyla araç sürücüsü G.C.K. ve şirket ortaklarından T.C. hakkında soruşturma başlatıldı.



