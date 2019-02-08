Muhtarlarla huzur toplantısı

Adem DURMAZ/KORKUTELİ, () - KORKUTELİ Emniyet Müdürü Hakan Selen muhtarlarla huzur toplantısında bir araya geldi.

İlçe Emniyet Müdürü Hakan Selen, Emniyet Müdürlüğü'nde kent merkezindeki 8 mahalle muhtarıyla huzur toplantısı düzenledi. Toplantıda 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak seçimler öncesi muhtarlarla genel değerlendirmeler yapılırken, asayiş, trafik, güvenlik, siber suçlar, terörle mücadele, bilişim suçları, kaçakçılıkla mücadele, uyuşturucuyla mücadele, yeni suç yöntemleri ve bunlarla nasıl mücadele edileceği konularında tespit ve talepler masaya yatırıldı. Toplantıda mahalle muhtarlarına ilçe asayişi hakkında bilgi verilirken, emniyet olarak da bazı konularda muhtarlardan yardım beklendiği anlatıldı.

Emniyet Müdürü Hakan Selen, huzur ve güvenin sağlanmasında emniyet kadar muhtarların da önemli bir göreve sahip olduğunu belirterek, "Polisle vatandaş arasındaki en büyük köprü muhtarlardır. Muhtarın önemi halkın polise ya da polisin halka ulaşması açısından önemlidir. Muhtarlarımız bizimle ne kadar çok irtibata geçerse o kadar halkla iyi bir iletişim yakalamış oluruz. Polisin halka ulaşması için muhtarların yeri ve önemi büyüktür. Seçilmişler olarak muhtarlarımız bizim için önemlidir. Bizim için önemli olan halkımıza en iyi ve güvenilir hizmetin verilmesidir. Bu çalışmada bizim gibi en büyük görev muhtarlarımıza düşmektedir. El birliğiyle çalışıp ilçenin asayişini, huzurunu ve güvenliğini en iyi şekilde yerine getirmektir" dedi.

Emniyet Müdürü Selen, 31 Mart seçimlerinde aday olan muhtarlara da başarılar dileyerek, "Polis teşkilatı vatandaş için vardır ve onunla birlikte vardır. Etle tırnak gibiyiz. Vatandaşın yardımcı olmadığı konularda polis çok zorlanır. Birlikte hareket edersek nahoş olayları çok daha kolay önleriz. İşte bu nedenle ilçe merkezindeki muhtarlarımızla toplandık ve fikir alışverişinde bulunduk. Umarım bu toplantı ilçe asayişi açısından çok olumlu sonuçlar verir" diye konuştu.

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