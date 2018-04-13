Muhtarlarla Aliağa'da toplantı yaptı

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, muhtar toplantısını Aliağa'da yaptı.

Metropol sınırlarındaki 11 ilçenin muhtarlarıyla toplantılar gerçekleştiren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, merkez dışındaki ilçelerin muhtarlarıyla birebir görüşmek üzere başlattığı turlarını son hızla sürdürüyor. Kemalpaşa, Selçuk ve Bergama'nın ardından geçen hafta sonu Foça, Menemen, Kınık ve Dikili'ye giderek muhtarları dinleyen Kocaoğlu, Kuzey turunu Aliağa ile tamamladı. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ın evsahipliğinde 30 muhtarı tek tek dinleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, "14 senedir İzmir bize güveniyor, biz İzmir’e güveniyoruz. Başkanlığa geldiğimden beri altyapı ile uğraşıyorum. Değişen yasa ile bize 9 ilçe, 23 belde, 430 köy bağlandı. Buralardaki sorunları tek tek halletmeye çalışıyoruz. Su şebekeleri, arıtmalar, asfalt ve kanalizasyon gibi birçok altyapı sorununu çözdük, çözmeye de devam ediyoruz" dedi.

İZMİR, ()

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