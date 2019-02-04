Muhtarların Bozbey'den isteği: Bursa’yı, Nilüfer gibi yapın

NİLÜFER Belediye Başkanı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Mustafa Bozbey, düzenlenen ‘Fikir Birliği Toplantısı’nda konuştu. 8 oturumda gerçekleşen toplantıda konuşan Bozbey, Ankara ve İzmir yolunun yetersiz olduğunu vurgulayıp, çözüm önerilerini anlattı.

Kentin sorunlarını halkla birlikte çözme hedefiyle yola çıktığını her fırsatta ifade eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, bir ilke daha imza attı. Bozbey, Bursa’nın bugününü ve geleceğini Bursalılarla, Bursa’da yaşayanlarla birlikte planlamak üzere, kentin tüm dinamikleriyle “Fikir Birliği Toplantısı”nda bir araya geldi. Bozbey, “Fikir Birliği Toplantısı”nda, muhtarlar, farklı alanlarda faaliyet gösteren dernekler, sanayici ve işadamları, sendikalar, akademik odalar, meslek odaları, esnaf odaları ve basın mensuplarını bütün gün boyunca dinledi. Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde gerçekleşen toplantıya katılım yoğun oldu. 8 ayrı oturumda toplam 26 grupla gerçekleştirilen, “Fikir Birliği Toplantısı”nda Bozbey, kent dinamiklerinin kente dair fikir, öneri ve çözüm önerilerini aldı.

Bursa için öncelikli olarak 10 temel sorun belirlediklerini söyleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, bunların ulaşım, kirlilik, su kaynakları ve maden ocakları, turizm, yeşil, vatandaş için spor, istihdam, şehir planlama, tarım, sağlık, sosyal hizmetler ve yerel yönetim olarak sıraladı.

Ankara ve İzmir Yolu’nun yetersiz olduğunu vurgulayan Bozbey, alternatif güzergahlar ve yeni bağlantı yollarının yapılmadığı sürece sorunların daha da büyüyeceğini vurguladı.

Hafif raylı sistem istasyonlarında araç otoparklarının olmamasından dolayı insanların, toplu ulaşımdan yeterli düzeyde faydalanamadığını belirten Bozbey, sinyalizasyon alt yapısının yetersiz ve transfer istasyonlarının da olmadığını söyledi. Su kaynakları, maden ocakları ve turizm konusunda çözüm bekleyen sorunlara da dikkat çeken Mustafa Bozbey, göreve geldiklerinde bu sorunların ortak akılla üstesinden geleceklerini söyledi.

Bursa’da vatandaşın spor ile buluşamadığının da altını çizen Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, istihdam konusuna da değindi. Tüm sorunların çözümlerini bildiklerini belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, konuşmasını şöyle tamamladı: “Saydıklarımızın arkasında daha çok sorun var. Sorunu da çözümü de biliyoruz. Ekiplerimiz şuan da sahada tek tek ölçüp, biçip çözüm geliştiriyor. Belediyecilik siyasetten çok, sevgi işidir. İnsanı sevme işidir. Ama aynı zamanda bilgi işidir. O bilgi de deneyim de bende var. Bu iş nasıl yapılır iyi bilirim” dedi.

MUHTARLAR: BURSA’YI NİLÜFER GİBİ YAPIN

Bozbey giriş konuşmasının ardından ilk oturumda Bursa’nın bütün ilçelerinden gelen muhtarları ağırladı. Muhtarlar, temel olarak ulaşım, yeşil alan ve park, yol ve imar sorunlarını Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey’e aktararak, “Bursa’yı Nilüfer gibi yapın, başka bir şey istemiyoruz” dedi. Bozbey de, sosyal yaşamdan sportif yaşama, yeşil alanlardan ulaşıma kadar yaşanan tüm sorunlara karşılık birlikte çözüm üreterek, ortak akılla üstesinden geleceklerini vurguladı.

ÇOCUK VE GENÇLER İÇİN YATIRIM İSTEDİLER

Mustafa Bozbey, Fikir Birliği Toplantısı’nda kentte faaliyetlerde bulunan çok sayıda dernek üyesiyle de bir araya geldi. Bu oturumda da dernek üyeleri kent yönetimine ilişkin fikirlerini söyledi. Öneriler arasında öğrenciler için ulaşımın ücretsiz olması, çocukları toprakla buluşturacak hobi bahçeleri, her mahallede kreş ve bilim merkezi açılması, Bursa’da yaşlılar evi açılması yer aldı. Bozbey’e kadın sığınma evi sayısının artırılması, stadyum çevresine bir taraftar park yapılması gibi öneriler de sunuldu.

“BİLİM ÖN PLANDA OLSUN”

Sanayici ve işadamları dernekleri, akademik oda temsilcileri ve esnaf odaları temsilcileriyle de oturum gerçekleştiren Mustafa Bozbey, onların da kent yönetimine ilişkin fikirlerini dinledi. Sanayiciler projelerde akıl, fikir ve bilimin ön planda olması gerektiğini vurguladı. Ayrıca Bursa için sivil toplum örgütlerinin katılım ile büyük bir master plan yapılması gerektiği ifade edildi.

Akademik odaların temsilcileri de ulaşım, hava kirliliği, sanayi ve tarım, kent düzenlemeleri ve plansız yapılaşma konusunda fikirlerini Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey’e iletti.

Fikirleri dikkatle dinleyen Bozbey, bu önerilere hazırlanan projelerde yer vereceklerini söyledi. Bozbey “Nisan’da Mayıs’ta Haziran’da ve sonrasında da bir araya geleceğiz birlikte konuşup yol alacağız” dedi.

BOZBEY: KATKILAR SON DERECE ÖNEMLİ

Gün boyu devam eden oturumları değerlendiren Mustafa Bozbey, Bursa’da farklı bir projenin başlangıcını yaptıklarını ve Fikir Birliği Toplantısı’nın çok verimli geçtiğini söyledi. Mustafa Bozbey, “İlk defa olan bir olay Bursa’da. Bu ilki de biz başardık. Nilüfer’i örnek ve lider bir kent yapmanın altında bu çalışmalar vardı. Şimdi Bursa’yı Güney Marmara’da örnek ve lider kent, ileriki yıllarda marka kent yapmak için onların görüşleri, katkılarının son derece önemli olduğunu düşünüyoruz. Birçok öneri ve yaratıcı fikir geldi Bursa’yla ilgili. Bizim de katkımız olsun, kentin yaşanabilir olmasında sözümüz olsun, bize de danışılsın ve projeler ona göre uygulansın diye geldiler. Bursalı, katılmak ve var olmak istiyor. Bursa’nın her noktasında söz sahibi olmak istiyor. Farkı yaratacağız” dedi.

FOTOĞRAFLI