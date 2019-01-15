Muhtarlardan Oral’a destek

YALOVA’nın Altınova ilçesinde bulunan mahalle ve köy muhtarları, 31 Mart yerel seçimleri için AK Parti’den yeniden aday gösterilen Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral’a ‘hayırlı olsun’ ziyareti gerçekleştirdi.

Altınova’da bulunan mahalle ve köy muhtarları, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral’a 31 Mart 2019 seçimlerinde yeniden AK Parti’den aday gösterilmesi nedeniyle hayırlı olsun ziyaretinde bulundular. Başkan Oral’ın yeniden aday gösterilmesinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getiren muhtarlar, Başkan Oral’a destek olarak, başarı dilediler.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Oral, “Görev süremizce muhtarlarımızla uyumlu çalışmalar gerçekleştirdik. Altınova’da bir görev üstlendik. Bugüne kadar yapmış olduğumuz görevlerde vatandaşlarımızın yüzünü kara çıkarmadık. İnşallah bu üstlendiğimiz görevde de Altınovalılara layık, onların yüzünü kara çıkarmayacak şekilde bir hizmet vereceğiz. İlçemizi el ele vererek çok daha ilerilere götüreceğiz” diye konuştu.



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