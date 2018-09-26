Muhtarlardan belediye başkanına teşekkür

AKSARAY Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Emin Tetik ve beraberindeki muhtarlar, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı’ya teşekkür ziyaretinde bulundu.

Muhtarlar adına konuşan Dernek Başkanı Mehmet Emin Tetik, “Başkanımızın şehrimize yaptığı hizmetleri ilgi ile takip ediyoruz. Biz muhtarlar olarak kendisinden memnunuz. Zaten Başkanımızın mahalle toplantılarına eşlik ediyoruz. Muhtarlar Derneği olarak kendisine başarılar diliyoruz. Ayrıca hizmetleri için kendisine teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı da ziyaretten memnun kaldığını belirterek, ''Bizler biliyorsunuz 4,5 yıldan bu yana şehrimize hizmet ediyoruz. Bu süre zarfında birçok önemli hizmetlere imza attık. Bunları tek başımıza yapmadık elbette. Ekibimiz ile birlikte halkımızdan aldığımız destek ile çalışmamızı hazırladık. Tabi bu aşamada muhataralarımızın büyük desteği oldu ve daima yanımızdaydı. Ben teşekkür ediyorum tüm muhtarlarımıza. İçinde bulunduğumuz süre zarfında 'Başkan Mahallemizde' projesi ile mahallelerimize gelmeye devam ediyoruz. Sizlerde katkı sağlamak için bize eşlik ediyorsunuz. Mahalle toplantılarında yoğun tempo çalışmamız devam ediyor. Önümüzdeki günlerde gitmediğimiz diğer mahallelere de gideceğiz”dedi.



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