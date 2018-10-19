Muhtarlardan Başkan Türel'e ziyaret

ANTALYA, () - ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, 19 Ekim Muhtarlar Günü kapsamında Antalya Muhtarlar Derneği üyelerini makamında kabul etti. Başkan Türel, özverili çalışmalarından ötürü muhtarlara teşekkür etti.

Antalya Muhtarlar Derneği Başkanı Nazif Alp ve dernek üyesi muhtarları makamında ağırlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Muhtarlar Günü'nü kutladı. Muhtarlarla sohbet eden Başkan Türel, Büyükşehir Belediyesi'nin devam eden çalışmalar ile ilgili muhtarlara bilgi verdi.

Muhtarlara her zaman 'mesai arkadaşlarım' diye seslendiğini hatırlatan Başkan Türel, "Antalya'da yaptığımız tüm çalışmalarda sizlerin de önemli bir payı var. Bizler bu görevleri, bu hizmetleri yapıyor iken muhtarlarımız en büyük destekçimiz. Sizler bizim mahallelerdeki gözümüz, kulağımızsınız. Bu güzel hizmetleri hep birlikte yapıyoruz" dedi.

Başkan Türel'e kendilerini kabul ettiği için teşekkür eden Antalya Muhtarlar Derneği Başkanı Nazif Alp ise "Sizin gibi vizyonu geniş bir başkana sahip olduğumuz için çok şanslıyız. Antalya'mıza kazandırdığınız hizmetler için teşekkür ederiz" dedi.

Başkan Türel, ziyaretin sonunda günün anısına muhtarlara çiçek verdi.

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