Muhtarlardan Başkan Polat'a ziyaret

MALATYA'da Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Muhtarlar Günü dolayısıyla Türkiye Muhtarlar Derneği Malatya Şube Başkanı Mustafa Eren ve muhtarları makamında ağırladı.

Büyükşehir Belediyesi'nin kentin tamamında gerçekleştirdiği çalışmalardan memnuniyetlerini belirten ve muhtarlar adına söz alan Türkiye Muhtarlar Derneği Malatya Şube Başkanı Mustafa Eren, 19 Ekim Muhtarlar Günü'nde kendilerini ağırladıkları için teşekkür etti. Malatya'ya daha iyi hizmet vermek için özverili çalışmalar gerçekleştirdiklerini, bu çalışmalar içinde her daim muhtarlarla iletişim halinde olduklarını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, "Muhtarlar Günü, Sayın Cumhurbaşkanımızın muhtarlara bir armağanıdır. Kendisinin siz değerli muhtarlara özel bir ilgisi, sevgisi ve alakası olduğu için kendini baş muhtar olarak ifade ediyor. Bu anlamıyla Muhtarlar Günü bizim açımızdan büyük önem arz ediyor. Muhtarlarımız belediyemizin bir parçası, paydaşımız. Birlikte hareket ediyor, birlikte çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

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