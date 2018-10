Muhtarlardan Başkan Aydın'a tam not

SİVAS, () - SİVAS'ta Belediye Başkanı Sami Aydın yaptığı çalışmalar nedene ile kentteki mahalle muhtarlarından tam not aldı.

Paşabahçe Kütükev’de Muhtarlar Derneği tarafından yemek programı düzenledi. Programa Belediye Başkanı Sami Aydın, Muhtarlar Derneği Başkanı Duran Koç ile mahalle muhtarları katıldı. Belediye hizmetlerinin ağırlıklı olarak konuşulduğu programda mahalle muhtarları Başkan Aydın’a yapılan hizmetlerden dolayı teşekkür etti. Hizmetlerin bütün olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan muhtarlar şehrin; yol, su, park bahçe, trafik gibi temel sorunlarının giderildiğini dile getirdi.

Muhtarlar Derneği Başkanı Duran Koç, "Muhtarlarımızla bir araya gelerek sohbet etmek istedik, programımıza Belediye Başkanımız Sami Aydın'ı da davet ettik. Başkanımıza, ekibine teşekkür ediyoruz. Başta Temizlik ve SİBESKİ olmak üzere tüm ekibi başarılı çalışmalar gerçekleştiriyor. İmkânlar dâhilinde tüm eksiklikler gideriliyor. Ben sadece benim mahalleme hizmet yapılmasına bakmıyorum. Sivas'a yapılan hizmetlerin tamamına bakıyorum, bu çalışmalar için Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.

Duran Koç'un ardından sırasıyla söz alan muhtarlar, Belediye Başkanı Sami Aydın'a teşekkür ederek; "Sıkıntılarımız gideriliyor, mahallelerimizde ufak tefek sıkıntılar dışında altyapı, üstyapı, park sorunlarımız yok" diye konuştu.

Belediye Başkanı Sami Aydın ise; tüm muhtarlara teşekkür ederek, "Her sene ortalama 60 bin ton asfalt yapılıyordu, bu ekip 250 bin ton yaptı. Köprüler, caddeler, alt geçitler, tünel bu ekipler tarafından yapılıyor. Fen İşlerime teşekkür ediyorum. Ben 54 yaşındayım. Sivas Belediyesi tarihinde bırakın şu yılı bu yılı, son iki yılda yapılanlar hiçbir dönemde yapılmamıştır" dedi.

2014’ten bu yana en az 5-6 seçimin yapıldığını dile getiren Aydın, "Darbenin yapıldığı dönem, terörle yoğun bir mücadelenin yapıldığı bir dönem, yurt dışında savaşın olduğu dönem, Türkiye’de bizim dışımızda 80 il daha var, hiç bir ili demeyeceğim belki haksızlık olur ama en yüksek performansla çalışan il biziz. Bunu sadece ben söylemiyorum. Genel merkezde her yerde bu var. Siyasetten bana karşı olan olabilir. Benim şahsımı sevmeyen olabilir, ama şu bir gerçek ki Sivas’a yapılan hizmet hepimize yapılıyor. Bu şekilde bakmak gerek. Biz Sivas’ı seviyoruz. Sivaslı’yı seviyoruz. Bu şehrin bu dönemde yapılan hizmetlerini toplayın Cumhuriyet dönemindeki belediye hizmetlerinin kat kat üstündedir. Bütün ihtiyaçlar bitmedi. Çünkü hayat devam ediyor, ihtiyaçlar değişiyor. Bu bakımdan biz sizlerle çok daha güzel işler yapacağız" dedi.

Toplantı sonrasında 64 yaşına giren Dedebalı Mahallesi Muhtarı Abdulkadir Kara’ya sürpriz yapılarak doğum günü pastası kesildi.

