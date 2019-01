Muhtarlara, uyuşturucu ile mücadele bilgilendirmesi

Halil İbrahim YEL/TOKAT, () - TOKAT Valisi Ozan Balcı başkanlığında muhtarlara yönelik uyuşturucu ile mücadele toplantısı gerçekleştirildi.

İl genelinde mahalle ve köylerde görev yapan muhtarların katıldığı toplantı 26 Haziran Atatürk Kültür Merkezi toplantı salonunda gerçekleşti. Tokat merkez ve ilçelerde görev yapan muhtarların katıldığı toplantıda muhtarlara uyuşturucu ile nasıl mücadele edileceği ve muhtarların üzerlerine düşen görevler hakkında bilgiler verildi. Toplantıya Tokat Valisi Ozan Balcı, Tokat İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, Tokat İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hidayet Arıkan, vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, Tokat Sağlık İl Müdürü Hacı Ahmet Sümbül, Tokat İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, muhtarlar katıldı.

Toplantının açılışında bir sunum yapan Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Doktor Nilay Elibol; uyuşturucu tehdidi, dünya, Avrupa ve Türkiye kıyaslaması, 2017-2018 suç istatistikleri, uyuşturucu madde bağlantılı ölümler, genel nüfusta madde kullanım yaygınlığı araştırması (GPS), Narkolog proje çıktılar, İç İşleri Bakanlığınca yürütülen çalışma ve projeler başlıkları altında veriler sunarak, muhtarları bilgilendirdi. Sağlık, Acil Sağlık, İlaç ve Tıbbi Cihaz Hizmetleri Başkan Yardımcısı ve Yeşilay Tokat Şube Başkanı Dr. Cihat Zülfüoğulları da Yeşilay olarak yürüttükleri faaliyetlerden bahsetti.

Ardından konuşan Vali Ozan Balcı, uyuşturucuyla mücadele ile ilgili topyekun bir mücadele stratejisinin başlatıldığını söyledi.

Vali Balcı, "Bu sadece aileleri ilgilendiren bir mücadele değil, bütün ülkeyi ilgilendiren, Tokat ölçeğinde de bizi ilgilendiren bir mesele. Uyuşturucu veba gibi bir şey esasında. Yayıldıkça olumsuz etkileri her alana yayılan bir şey. Memleketimizin çocukları uyuşturucu konusunda kaderine asla terk edilemez. Bu yüzden de birebir mücadele edilmesi gerekir. Ana hedefimiz okullardaki çocuklar, onlar bizim geleceğimiz. Bir kere her okulda her çocuk uyuşturucu var mı yok mu onları isim isim bilmeli. Kaymakamlarımız ve okul müdürleri bu konuya hassasiyet gösterecek. Uyuşturucunun bütün türlerine ilişkin kayıtların çıkarılması lazım. Varsa da kişi hakları ihlal edilmeden gizli kalmak kaydıyla bunların tedavi ettirilmesi lazım. Bütün kamu kurumlarında da bu duyarlılıkla hareket edilmesi lazım. Okullarda artmaması lazım. Emniyete ve jandarmaya büyük görevler düşüyor, gözlerini dört açmaları gerekiyor; okul kafesinden servislerine kadar. Arkadaşlarımız çok kıymetli mücadelede bulunuyorlar, çalışmalar yapıyorlar. Bu işin bir ayağı bu yetmez eğitim ayağı çok önemli. Okullara sirayet etmemesi lazım" diye konuştu.

