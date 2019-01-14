Muhtarlara 'uyuşturucu ile mücadele' bilgilendirmesi

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, () - OSMANİYE il merkezi ve ilçelerde görev yapan köy ve mahalle muhtarlarına yönelik "uyuşturucu ile mücadele" konulu bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Cebelibereket Kültür Merkezi’nde ki programa, Vali Ömer Faruk Coşkun, Belediye Başkanı Kadir Kara, kamu kurum ve kuruluşları il müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve köy ve mahalle muhtarları katıldı. Toplantının devamında, İçişleri Bakanlığı tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar, analizler ve hedefleri içeren bilgilendirme sunumu İl Sağlık Müdürlüğü personeli Sosyal Hizmet Uzmanı Ömer Doğan tarafından yapıldı. Sunumda İçişleri Bakanlığı tarafından sokak satıcıları ile mücadeleye vatandaş gözetimini ve katkısını sağlamak amacıyla hayata geçirilen Uyuşturucu ile Mücadele Aplikasyonu (UYUMA) hakkında da bilgi veren Ömer Doğan, yazılımın appstore ve playstore'dan indirilebileceğini söyledi. Uygulama sayesinde vatandaşların uyuşturucu ile alakalı suçları emniyete bildirebilecekleri, ihbarda bulunan vatandaşların kişisel bilgilerinin saklı tutulacağı, en yakın polis ekibinin suç mahalline intikal edeceği ifade edildi.

Türkiye Yeşilay Adana Şubesi Temsilcisi Mehmet Aslanbaba ise 2019-2020 Yeşilay’ın hedef ve faaliyetleri konusunda muhtarlara bilgi verdi.

Vali Ömer Faruk Coşkun ise şöyle konuştu: "İçişleri Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda, Bakanlığımızın eylem planı çerçevesinde, Osmaniye’de uyuşturucu ile mücadele konusunda çalışmalarımızı yürütüyoruz. Uyuşturucu ile mücadelede tüm kurumlarımız kendi üzerine düşen görevleri yerine getirmek için büyük bir gayret gösteriyor. Ancak takdir edersiniz ki sadece kolluk güçlerimizin tek başına yapacağı bir mücadele bu anlamda yeterli değil, uyuşturucu ile mücadele için tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, muhtarlarımız ve vatandaşlarımız olarak hep birlikte mücadele etmemiz gerekiyor. Topyekûn mücadele şart."

Bu noktada özellikle köy ve mahalle muhtarlarına uyuşturucu ile mücadele konusunda önemli bir görev düştüğünü vurgulayan Vali Coşkun, "Muhtarlarımızdan beklentimiz, kurumlarımızla ve kolluk güçlerimizle uyuşturucu mücadele konusunda işbirliği, dayanışma ve iletişim halinde olmalarıdır. Bu mücadelenin muhtarlarımızla birlikte daha güçlü bir şekilde devam edeceğine inanıyorum." dedi.



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