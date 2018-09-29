Muhtarlar sorunlarını Vali Coşkun'a iletti

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, () - OSMANİYE kent merkezine bağlı köy muhtarları, düzenlenen toplantıda sorun ve taleplerini Vali Ömer Faruk Coşkun'a iletti.

Valilik Ahmet Cevdet Paşa Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya, Vali Yardımcısı Metin Esen, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Tamer Bilacan, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Altun, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Yanık, kamu kurum ve kuruluşları il müdürleri de katıldı.

Burada bir konuşma yapan Vali Coşkun, zaman zaman muhtarlarla bir araya geldiklerini, köy ve mahallelerin ihtiyaç ve taleplerini dinlediklerini ifade ederek, "Bu toplantımızda köy muhtarlarımızın dile getirdikleri sorun ve talepleri istişare ederek, birlikte çözüm arayacağız" dedi.



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