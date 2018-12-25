Muhtarlar Meclisi toplandı

ANTALYA, () - MURATPAŞA Belediye Başkanı Ümit Uysal, 'Muhtarlar Meclisi' toplantısında, "Çok büyük oranda verdiğimiz sözleri gerçekleştirmenin huzuru ve onuru içindeyim. Antalya'mızı, Muratpaşa'mızı çok güzel bir noktaya getirdik ve hiç eksilmeyen heyecanımızla çalışmalarımız devam edecek" dedi.

Muratpaşa'da 56 mahalle muhtarının doğal üyesi olduğu Muhtarlar Meclisi, yılın son toplantısı için bir araya geldi. Meclisin açılış konuşmasını yapan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 5 yıl önce 'Muhtarlarımız çok rahat edecek' sözünün vererek göreve başladığını hatırlattı. Bunu Muratpaşa'da gerçekleştirdiklerini yapısal ve yönetimsel reformlarla sağladıklarını belirten Başkan Uysal, "Çok büyük oranda verdiğimiz sözleri gerçekleştirmenin huzuru ve onuru içindeyim. Antalya'mızı, Muratpaşa'mızı çok güzel bir noktaya getirdik" dedi.

Bu çalışma dönemi içinde Muratpaşa'nın cadde ve sokaklarında çok geniş çaplı bir yenileme çalışması yaptıklarını, 4 bin civarında çöp konteynerinin yeraltına alındığını, Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezleri, Türkan Şoray Kültür Merkezi ve Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi gibi önemli yapıların yine bu dönemde kente kazandırıldığını kaydeden Başkan Uysal, "Her kuruşumuzu toplumuza harcadık" dedi.

Muratpaşa'da asla mahalleler arasında bir ayrımcılık gütmediklerini, 'Yaratılanı yaratandan ötürü seven' bir anlayışla hizmet ürettiklerini belirten Başkan Uysal, şöyle konuştu:

"Türkiye, kamu hizmetlerini torpilsiz, hiçbir ayrım yapmadan dağıtabilir. Barışçı toplumsal bir doku kurabilir. Türkiye bu seviyeye muhakkak gelecektir. Birbirimize yan bakmadan, hor görmeden yaşayabiliriz. İşte biz Muratpaşa'da bunun örneğini oluşturuyoruz. Muratpaşa'mızda Türkiye'miz için ideal olabilecek, kamu kaynaklarının her kuruşuna özenen, üreten, buluş yapan, ki 7 patentimiz var, ve bunları insanlara eşit dağıtan, bütün insanları seven sayan bir düzen kurduk. Yeni dönemde de kimseyi yok saymadan, kimsenin üzüntüsü üzerine mutluluk inşa etmeden ve hiç eksilmeyen heyecanımızla çalışmalarımız devam edecek."

BAŞKANLARDAN KUTLAMA

Başkan Uysal'ın konuşmasının ardından Muratpaşa Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Akcan, Türkiye Muhtarlar Federasyonu Antalya Şube Başkanı Mustafa Yılmaz, Antalya Muhtarlar Derneği Başkanı Nazif Alp da birer konuşma yaparak Başkan Uysal'a çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Mahalle muhtarları da bölgelerinde yapılan çalışmaları anlattı, beklentilerini sıraladı.

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