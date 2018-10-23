Muhtarlar, Karesi Belediye Başkanı Yılmaz'ı ziyaret etti

BALIKESİR'in merkez Karesi Belediyesi'ni ziyaret eden muhtarlar, Belediye Başkanı AK Partili Yücel Yılmaz'a, yaptıkları çalışmlar için teşekkür etti.

Karesi ilçesinin Paşaalanı Mahallesi Muhtarı Salih Zengin, Eski Kuyumcular Mahallesi Muhtarı Abdullah Küçükoğlu, 2'nci Sakarya Mahallesi Muhtarı Türkan Gökgül, Kayabey Mahallesi Muhtarı Bilgi Sevinç ve Karacaören Mahalle Muhtarı Harun Gökdeniz, Karesi Belediye Başkanı AK Partili Yücel Yılmaz'ı ziyaret etti. Muhtarlara belediye çalışmaları hakkında bilgiler veren Yılmaz, ilçenin 70 mahalle muhtarı ile uyumlu bir şekilde çalıştıklarını söyledi.

Muhtarlarla birlikte sosyal ve kültürel alanlarda ortak çalışmalar yaptıklarını belirten Başkan Yılmaz, "Şehrin fiziki değişimlerinde de katılımcı belediyecilik gereği güzel uygulamaları muhtarlımızın da tavsiyeleri doğrultusunda istişare ede ede halkımızla hep beraber yaptık. Bugün görüyoruz ki karşılıklı memnuniyetler çok üst düzeyde. Yaptığımız çalışmalarla yılların belediyelerine hep birlikte örnek oluyoruz. Çünkü planlı ve sistematik bir şekilde çalışıyor, dengemizi iyi kuruyoruz. Bizler şehirle ilgili dertlendik, eşit bir şekilde Karesi'nin her bir noktasına hizmet veriyoruz. İster 5 haneli bir yerin, isterse 10 bin haneli bir yerin muhtarı olun. Bütün muhtarlarımız bizim için çok değerli" dedi.

Başkan Yılmaz ve muhtarlar ziyaret sonrası hatıra fotoğrafı çektirdi.

Devrim DERİN/BALIKESİR, ()

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