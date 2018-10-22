Muhtarlar kahvaltıda buluştu

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde muhtarlar kahvaltıda bir araya geldi.

Sandıklı Belediyesi tarafından Muhtarlar Günü dolayısıyla Cumhuriyet Park'ında kahvaltı etkinliği düzenlendi. Kahvaltıya Kaymakam Eflatun Can Tortop, Belediye Başkanı Mustafa Çöl, Jandarma Karakol Komutanı Yüzbaşı Mehmet Çakır, İlçe Emniyet Müdürü Hanifi Savur, Ak Parti İlçe Başkanı Ahmet Mahmut Saylık, köy ve mahalle muhtarları katıldı.

Belediye Başkanı Mustafa Çöl, "Sizlerle aynı sofrayı paylaşmak, sohbet etmek bizler için onurdur. Sayın Cumhurbaşkanımızın muhtarlara verdiği önemi biz de çok iyi biliriz. 2014 yılında muhtarlarımıza verilen hakları da biliyoruz. Tabii bulunduğunuz köy ve mahallelere verdiğiniz hizmetten dolayı sizlere ne kadar önem verilse azdır. İnşallah en kötü gününüz böyle olsun" dedi.

Kaymakam Eflatun Can Tortop, "2015 yılından itibaren her 19 Ekim, Muhtarlar Günü olarak kutlanıyor. Sizler tabii çok önemli bir görevi ifa ediyorsunuz. Mahalli demokrasinin, katılımcı demokrasinin, toplum kalkınmasının temel yapı taşlarından biri de sizlersiniz. Vatandaşlarımızın ilk talepleri öncelikle size geliyor. Sizler de bunları bizlere intikal ettiriyorsunuz. Sizler vatandaş ve devlet arasındaki köprü olma görevini layığıyla yerine getirirseniz, toplum kalkınmasını gerçekleştiririz. Kaynakların etkin ve verimli kullanmasını sağlarız. İnşallah ileriki dönemlerde sizlerle beraber güzel hizmetlere imza atarız" diye konuştu.

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