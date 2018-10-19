Muhtarlar Günü kutlandı

Namık Kemal KILINÇ/SERİK, () - SERİK ilçesinde Muhtarlar Günü, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Atatürk Anıtı'na çelenk sunumunun ardından konuşan Serik Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Barçın,

"Öncelikle bugünü bizlere layık gören sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şahsım ve tüm muhtar arkadaşlarım adına sonsuz teşekkür ediyorum. Günümüzde kendini yenileyen kurumların başında gelen muhtarlık en ücra yerleşim yerine bile çağdaş kamu yönetimi anlayışını taşıyarak hem sevinçte hem de hüzünde halkının her zaman yanında ve hizmetindedir" dedi.

Törene Serik Kaymakam Haluk Şimşek, Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık, Serik Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Ece, Serik İlçe Emniyet Müdürü Zafer Karaaslan, daire müdürleri, siyasi parti başkanları, oda ve kooperatif başkanları da katıldı.

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