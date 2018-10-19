Muhtarlar Günü kutlandı

Ahmet ACAR/DEMRE, () - DEMRE'de, 19 EKim Muhtarlar Günü törenle kutlandı.

Cumhuriyet Alanı'ndaki törene, Kaymakam Murat Uz, Belediye Başkanı Süleyman Topçu, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Emre Tırpancı, İlçe Emniyet Müdürü Kürşat Duman, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Coşkun, Ak Parti İlçe Başkanı Ünal Arıkan, CHP İlçe Başkanı Mustafa Caner, İYİ Parti İlçe Başkanı Hüseyin Şahin, daire amirleri, sivil toplum kuruluşlarının başkanları, muhtar ve vatandaşlar katıldı.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygın duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasında sonra muhtarlar adına konuşan Gökyazı Mahallesi Muhtarı Sait Kıyak, "Muhtarlık kurumu, Türkiye Cumhuriyeti'nin ülkenin en tenha köşesindeki en temel birimidir. Muhtarlar, mahalle ve köylerde devletin tüm birimlerini temsil eder. Demokratik katılımcılığın en güzel örneklerinden biri muhtarlıktır. Vatandaşın sorunlarında, ilk çaldıkları kapının muhtarlık olması anlamlıdır" dedi.

Muhtarlar, törenin ardından Belediye Başkanı Süleyman Topçu'yu ziyaret etti. Muhtarlar daha sonra Kaymakam Murat Uz başkanlığında düzenlenen ekim ayı muhtarlar toplantısına katıldı.

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