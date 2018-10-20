Muhtarlar Günü Kutlama Komitesi Vali Demirtaş’a ziyaret etti

19 Ekim Muhtarlar Günü Kutlama Komitesi üyeleri, Muhtarlar Günü kutlama etkinlikleri kapsamında Vali Mahmut Demirtaş’ı makamında ziyaret etti.Valilik makamında Vali Demirtaş’ı ziyaret eden Vali Yardımcısı Huriye Küpeli Kan ile muhtar derneklerinin başkanları gerçekleştirilecek etkinlikler hakkında bilgi verdi.Ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade eden Vali Mahmut Demirtaş ise vatandaşların hizmet beklentilerinin karşılanmasında önemli bir sorumluluk üstelenen tüm muhtarların "19 Ekim Muhtarlar Günü"nü kutladığını ifade etti. Vatandaşların kamu ve yerel yönetimlerce gerçekleştirilen hizmetlerle buluşturulmasında muhtarların önemli bir köprü vazifesi gördüğünü dile getiren Vali Demirtaş, ‘’Diğer taraftan devletimizin yaptığı hizmetler ile ilgili gerekli duyurular muhtarlarımız marifetiyle köylerde veya mahallelerde vatandaşlarımıza iletiliyor. Geçmişten günümüze görevlerini layıkıyla yerine getiren muhtarlarımızın bundan sonra da kamu hizmetlerinin yürütülmesinde devletinin yanında yer alacağına yürekten inanıyorum" dedi.

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